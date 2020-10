15:00 Uhr

Wehringer Gemeinderat verabschiedet langjährige Mitglieder

Plus Seit der Kommunalwahl sind schon einige Monate vergangen, doch erst jetzt konnten in Wehringen langjährige Ratsmitglieder verabschiedet werden.

Von Anja Fischer

Schon seit einigen Monaten, seit der Kommunalwahl 2020, sind die ausgeschiedenen Mitglieder des Wehringer Gemeinderats offiziell nicht mehr im Dienst. Verabschiedet wurden sie erst jetzt bei einer Gemeinderatssitzung im Bürgersaal.

„Es liegt am besonderen Jahr 2020, dass wir diese Verabschiedung erst jetzt vornehmen können“, erklärte Bürgermeister Manfred Nerlinger und betonte, dass man sich nun für den Rahmen im Bürgersaal entschieden habe, weil es nicht absehbar sei, dass die Verabschiedung in einem festlicheren Rahmen vorgenommen werden könne. Nerlinger erinnerte noch einmal an die Ergebnisse der Kommunalwahl, die in Wehringen für einen Generationswechsel gesorgt hatte. Die meisten der ausgeschiedenen Mitglieder seien ihren kommunalpolitischen Weg mit ihm gemeinsam schon seit 1996 gegangen.

Nerlinger: Zusammenarbeit war von Respekt geprägt

Die Zusammenarbeit sei immer geprägt gewesen von gegenseitigem Respekt vor der Person oder der Meinung des anderen. Das Ehrenamt als Gemeinderat erfordere ein großes Maß an Engagement und Kompromissfähigkeit und manchmal auch ein dickes Fell. „Gemeinderäte beziehen Stellung und übernehmen Verantwortung im Dienst ihrer Mitmenschen“, machte Nerlinger deutlich. Alle Ehemaligen hätten alles geleistet, um dafür zu sorgen, dass Wehringen noch lebens- und liebenswerter werde.

Mit einer Bilderpräsentation, die große Entscheidungen für Wehringen seit 1996 zeigte, ließ Nerlinger die gemeinsamen Jahre noch einmal Revue passieren. „Es ist mehr als eine Träne dabei, dass wir uns nicht mehr regelmäßig sehen“, so Manfred Nerlinger.

Er verabschiedete sich mit einem kleinen Geschenk von Armin Bergmair (sechs Jahre Gemeinderat), Viktoria Wiedemann (zwölf Jahre), Arthur Schiegg (zwölf Jahre), Cornelia Müller (24 Jahre), Richard Baulig (24 Jahre), Wilhelm Stegmann (24 Jahre) und Wilhelm Heiß (30 Jahre).

