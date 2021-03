vor 3 Min.

Wehringer Grundschüler gehen in ihrer Freizeit Müll sammeln

Plus Weil sie in der Nähe ihres Hauses Müll am Straßenrand liegen sahen, sind vier Grundschüler aus Wehringen losgezogen und haben noch viel mehr gesammelt.

Von Anja Fischer

Ein Schulprojekt aus der zweiten Klasse war der Grund, warum sich vier Kinder in Wehringen jüngst auf den Weg machten, um herumliegenden Müll aus den Straßen und Fluren aufzusammeln. Die Drittklässler erinnerten sich an einem langweiligen Nachmittag an die vergangene Aktion und beschlossen, der Umweltverschmutzung auf den Leib zu rücken.

„Wenn man gut hinschaut, findet man schon sehr viel“, betont Paul, der mit seinen Freunden Leni, Bene und Johannes ausgestattet mit Mundschutz und Handschuhen im Nord-Osten von Wehringen unterwegs war. Über sechs Mülltüten voll haben die vier in Zweierteams gesammelt.

Wehringer Schüler entdeckten Müll am Straßenrand

„Uns war an diesem Tag ganz schön langweilig“, erinnert sich Johannes. „Weil wir dann in kurzer Entfernung vom Haus Müll am Straßenrand liegen sahen, haben wir einfach losgelegt“. Was die Freunde wirklich erstaunt hat: "Es liegt schon sehr viel herum!“ Papierschnipsel, Verpackungen, Glasflaschen, leere Feuerzeuge – die vier Kinder könnten diese Liste beinahe endlos verlängern, soviel Müll ließ sich schon in kurzer Zeit finden.

Spaß gemacht hat Leni, Bene, Johannes und Paul die Sammelaktion jedenfalls. Sobald es wieder erlaubt ist, möchten die vier gerne wieder gemeinsam losziehen.

