Weide ist ein wichtiger Parkplatz für Wildpferde

Hengst Spagat geht als Zuchtpferd in die Schweiz. Ein Nachfahre der Herde lebt jetzt in der Mongolei.

Der Przewalski-Hengst Spagat aus dem Beweidungsprojekt des Landschaftspflegeverbands wurde jetzt eingefangen und in einen Pferdetransporter verladen. Diese Aufgabe erledigten, wie üblich, Mitarbeiter des Augsburger Zoos, der Tierklinik Gessertshausen und des Landschaftspflegeverbands gemeinsam.

Ziel des Transporters ist der Wildpark Langenberg in der Nähe von Zürich, wo Spagat künftig in einem großen Gehege aus Offenland und Wald zusammen mit einer Stutengruppe leben und für Nachwuchs sorgen wird. Der im Jahr 2013 im Wisentgehege Springe bei Hannover geborene Spagat lebte seit 2015 in der Augsburger Junggesellengruppe.

Ein Augsburger ist schon da

In Langenberg wird er nun Nachfolger eines anderen ehemaligen „Augsburgers“: Von 2011 bis 2016 lebte dort Grooz, der erste Wildpferdhengst, der das Beweidungsprojekt damals in Richtung einer anderen Haltung verlassen hatte. Grooz hat in seinen fünf Jahren in Langenberg zwei Hengst- und 17 Stutfohlen gezeugt. Einige seiner Töchter leben heute in einem Beweidungsprojekt in Hessen und eine Tochter hat es dieses Jahr sogar bis in die Mongolei geschafft – sie war in diesem Sommer Teil eines Transports von vier Przewalski-Pferden in die Gobi B Strictly Protected Area, um die dortige, seit dem Jahr 1992 wieder frei lebende Population von Wildpferden im Südwesten der Mongolei zu ergänzen.

Teil eines europäischen Projektes

Diese Herde hatte nach dem ungewöhnlich harten Winter 2009/2010 einen starken Rückgang von 137 auf nur 48 Tiere zu verzeichnen. „Die Geschichte von Grooz und Spagat zeigt beispielhaft die Bedeutung der Junggesellengruppen im Rahmen des europäischen Erhaltungszuchtprogramms“, freut sich Zoodirektorin Barbara Jantschke. „Diese Gruppen sind ein wichtiger ,Parkplatz‘ für genetisch wertvolle Przewalski-Pferde, bis sie zur Zucht eingesetzt werden können.“ „Die Bedeutung solcher sogenannten Semireservate wie unseres hier im Stadtwald hat in den letzten Jahren zugenommen“, ergänzt Projektleiter Norbert Pantel vom Landschaftspflegeverband. „Der Schwerpunkt der Erhaltungszuchtprogramme verschiebt sich immer mehr in Richtung Natur- und Artenschutz und der Einsatz von Przewalski-Pferden zur Landschaftspflege in Naturschutzgebieten ist dafür ein hervorragendes Beispiel.“ Beim Beweidungsprojekt Stadtwald Augsburg sorgen die Przewalski-Pferde mit ihrem Fraßverhalten dafür, Heide und Kiefernwald im Gehege offen zu halten und den Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Als Ersatz für Spagat wird ab Herbst ein neuer junger Hengst die Junggesellengruppe im Augsburger Stadtwald verstärken.

