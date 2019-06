vor 34 Min.

Weihertaler Kickers - ein Hobbyverein seit 40 Jahren

Hobby-Fußballverein aus Reinhartshofen hat sich auch der Brauchtumspflege im Dorf verschrieben. Das Sportheim ist das Schmuckstück, am Wochenende wird gefeiert.

Von Hieronymus Schneider

Seit 40 Jahren bereichern die Weihertaler Kickers das Dorfleben in Reinhartshofen und dieses Jubiläum wird am Samstag, 29. Juni, ausgiebig gefeiert. Auf ihrem Fußballplatz unterhalb des im vorigen Jahr fertig gestellten Sportheims am idyllischen Reinhartshofer Weiher wird ein Festzelt aufgebaut. Ab 14 Uhr beginnt das Fest mit Kuchen und Kaffee. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit.

Jugendliche und Erwachsene können sich beim Maßkrug-Zielschieben messen. Die besten Teilnehmer erhalten Verzehrgutscheine für den Festabend mit der Partyband „Ibiza“, der um 18 Uhr beginnt. Bei diesem Festabend werden auch die Gründungsmitglieder und besondere Leistungsträger des Vereins geehrt.

29 Männer und sieben Frauen gründeten 1979 die Weihertaler Kickers

Der Verein wurde am 7. Januar 1979 nach einer Feuerwehrversammlung gegründet, weil einige junge Feuerwehrmänner Lust hatten, Fußball zu spielen. Aus der Bierlaune des Vorabends wurde am nächsten Tag eine Gründungsversammlung organisiert und schon am 1. April hatten sich 29 Männer und sieben Frauen als Vereinsmitglieder eingetragen. Der Jahresbeitrag wurde auf zwei Mark festgesetzt und als Vereinsfarben wurde gelb und schwarz gewählt. Die Wiese zwischen der Weihertalstraße und dem ersten Weiher wurde vom im vergangenen Jahr verstorbenen Altbürgermeister Josef Mayer gepachtet und zum Fußballplatz kultiviert. Das Weihertal wurde zum Namensgeber des jungen Vereins.

Seit dem Gründungsjahr wird jeden Sommer ein Turnier für Hobby-Fußballmannschaften durchgeführt. Dafür wurde zunächst eine Grillhütte aus Holz gebaut und ab 1990 ein Zelt gekauft. Die Spieler erfrischten sich an Gartenduschen. 1991 wurde ein WC-Häuschen mit Anschluss zur Kläranlage gebaut. 2013 stiftete die Gemeinde Großaitingen Dusch- und Umkleidecontainer mit Wasser-, Kanal- und Stromanschluss. Die Grillhütte wurde ständig erweitert und im Jahr 2018 konnte der Traum des eigenen Sportheims mit Unterstützung der Firma Siegmund als Hauptsponsor verwirklicht werden.

Sträucher und Apfelbäume als Ausgleich für den Sportheimbau

Als Ausgleich für die durch den Bau versiegelte Fläche wurden im April 43 Sträucher und zwei Apfelbäume auf einer Fläche von 23 mal fünf Metern neben dem Fußballplatz gepflanzt. Von den Kosten in Höhe von 590 Euro hat die Gemeinde 500 Euro übernommen.

Florian Weh, Josef Hailer, Hans Kratzer,Jakob Reißer und Valentin Heim (von links) beim Pflanzen der Sträucher und Bäume als Ausgleich für den Sportheimbau. Bild: Weihertaler Kickers

Die Vereinsführung der Weihertaler Kickers ist sehr beständig und konstant. Jakob Reißer ist erst der dritte Vorsitzende seit der Gründung. Der erste war Günter Siegel bis zum Jahr 1988, auf ihn folgte für weitere zehn Jahre Reinhold Gebhard. Am 23. April 2002 wurden die Weihertaler Kickers offiziell in das Vereinsregister eingetragen, derzeit zählt der Verein 185 Mitglieder.

Der Hobby-Fußball war aber nie der einzige Vereinszweck. Immer ging es auch um den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft und die Pflege des Brauchtums. Seit 1984 errichten die Weihertaler Kickers jährlich am Samstag nach dem Aschermittwoch das Funkenfeuer und beteiligen sich am Dorffest, das seit 1992 der Höhepunkt des Dorflebens ist. Ihre Mitglieder betreiben auch Gymnastik, Nordic Walking, Tischtennis und nehmen jedes Jahr am Landkreislauf und am Staffelmarathon der MBB-SG Augsburg teil. Ski- und Rodelausflüge mit Après-Ski-Party und Weihnachtsfeiern mit Kinder-Waldweihnacht gehören zum Jahresprogramm.

