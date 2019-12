17.12.2019

Weihnachten festlich in der Pfarrkirche

Konzert der Blaskapelle Scherstetten

Festliche weihnachtliche Bläsermusik erklingt am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Scherstetten. Die Blaskapelle wird bei dem abendlichen Konzert von einem kleinen Chor aus den eigenen Reihen unterstützt. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Dirigent Dr. Christoph Reiter. Er hat mit viel Fingerspitzengefühl ein stimmiges, handverlesenes Programm mit allerlei Perlen traditioneller und zeitgenössischer Weihnachtsmusik zusammengestellt.

Im Mittelpunkt der weihnachtlichen Abendstunde steht das Werk „Vom Dunkel ins Licht“ aus der Feder des Allgäuer Komponisten und Arrangeurs Kurt Gäble. Nationale und internationale Weihnachtslieder runden das einstündige Konzert ab. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Nach der Veranstaltung gibt es auf dem Kirchenvorplatz zum Ausklang der Weihnachtstage bei Glühwein und Plätzchen einen geselligen „Hoigarta“. (wkl)

