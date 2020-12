18:00 Uhr

Weihnachten im Kinderheim: "Liebes Christkind, ich wünsch’ mir einen Teddy"

Ein Teddybär war der größte Wunsch eines Buben im Josefsheim in Reitenbuch. Doch der blieb lang unerfüllt. Viele der knuddeligen Gefährten gab es vor Jahren in einer Sonderausstellung im Museum Oberschönenfeld zu sehen.

Plus Hans-Peter Riesinger war in den 1950er- und 1960er-Jahren im Josefsheim in Reitenbuch. Er hätte gerne ein Stofftier gehabt. Doch das Christkind ließ ihn lange warten.

Von Hans-Peter Riesinger

Im Waisenhaus war Heini wie alle Kinder. Er spielte im Sandkasten. Auch stritt und raufte er. Er war fleißig, dann aber wieder genauso faul. Er war lausbubenhaft, aber auch brav, wenn es so sein sollte. Heini hatte viele Spielgefährten. Peter zum Beispiel. Er spielte gerne mit einem Teddybären. Martin und Michael hatten auch so einen, aber Heini hatte keinen. Niemand schenkte ihm einen Teddybären. Er fühlte sich von allen vergessen. Es gab Heimkinder, die bekamen das Jahr über Besuch von ihren Eltern. Heini sah nie seinen Vater, nie seine Mutter. Weil ihn dort niemand besuchte, bekam er nie Süßigkeiten oder Geschenke. Wäre da nicht Weihnachten gewesen!

Heini durfte einen Wunschzettel an das Christkind schreiben

Vier Wochen vor dem Christfest durfte Heini einen Zettel mit drei Wünschen an das Christkind schreiben. Er hatte gerade das Abc gelernt. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und schrieb. Er malte auch. Das Christkind sollte nicht die geringste Mühe haben, seinen kleinen Wunsch zu entziffern. Einen Teddybären wünschte er sich, egal wie groß er wäre. Dunkle Glasaugen sollte er haben, eine spitze Nase, Tatzen an Händen und Füßen und eine bunte Schleife um den Hals.

Voller Spannung fieberte der Bub dem großen Fest entgegen. In seinem Bettchen aus Seegras träumte er viel vor sich hin und fragte sich oft und leise: Wird mir das Christkind einen Teddybären bringen? So einen wie ihn auch andere Buben haben?

Einen Teddy bekam er nicht

Je näher der 24. Dezember heranrückte, desto gespannter war er. Dann kam er, der lang ersehnte Heilige Abend. Die Heimkinder wurden in einen eigens für sie geschmückten Raum gebracht. Lichter strahlten. Kerzen brannten. Christbaumkugeln leuchteten. In der Ecke hinter dem Christbaum war Vogelgezwitscher zu hören. Weihnachtslieder spielte man damals per Plattenspieler ab. Die Geschenke lagen auf weihnachtlich geschmückten Tischen. Jedem Kind wurde ein eigener Platz zugewiesen. Heinis Platz war ganz nahe dem Christbaum. Der Bub strahlte. Er begann seine Geschenke auszupacken. Einen Teddy bekam er nicht.

So sah der festlich geschmückte Weihnachtsraum für die Kinder im Josefsheim aus. Bild: Sammlung Riesinger

Ein neues Jahr ging ins Land. Die Monate rannen dahin. Heini bekam das Jahr über keinen Besuch. Und keine Geschenke. Wäre da nicht Weihnachten gewesen! Wie alle Kinder im Jahr zuvor durfte der nun größer gewordene Bub wieder vor Weihnachten seine Wünsche ans Christkind richten. Das Christkind sollte ihm einen Teddybären bringen!

Wieder freute sich Heini auf den 24. Dezember. Abermals war er voll Spannung und seliger Erwartung. Erneut wurde er am Heiligen Abend an einen festlichen Platz gebracht. Auf schneeweißen Tischdecken, die mit Tannengrün geziert waren, lagen die Geschenke für die elternlosen und vergessenen Kinder. Frohe Weihnachtslieder erklangen. Strohsterne drehten sich am Geäst des Christbaums. Weit mehr Glanz lag in dem kleinen Heini. Er wickelte seine Weihnachtspäckchen sorgsam aus, doch auch diesmal war kein Teddybär dabei.

Dieses Foto aus dem Privatarchiv von Hans-Peter Riesinger zeigt ihn als Buben im Josefsheim in Reitenbuch. Jedes Jahr wünschte er sioch einen Teddy, aber er bekam keinen. Bild: Sammlung Riesinger

Heini konnte nur die Teddys auf den Betten der anderen Buben bewundern. Martin und Michael hatten einen, Benedikt auch, einer hatte sogar zwölf auf seinem Bett. Keiner, nur das Christkind, kannte den Wunsch des Buben. Abermals ging ein Jahr ins Land. Heini bekam im Waisenhaus erneut keine Besuche und keine Geschenke. Wäre da nicht Weihnachten gewesen! In jenem Jahr schrieb Heini nochmals auf seinen Wunschzettel seinen Teddy-Wunsch. Plastikmalstifte waren modern geworden. Füllfederhalter mit Patronen hatten Einzug in die Klassenzimmer gehalten. Alle Jahre hindurch wünschte sich der Heimbub immer das eine: Das Christkind möge ihm doch einen Teddybären bringen.

So einen Bären hatte er sich nicht gewünscht

Heini war nun zwölf Jahre geworden. Da bekam er am 24. Dezember einen aus Reststoffen, grünfarbenen Teddybären, den eine der Heimschwestern genäht hatte. Die Farbe war sehr gewöhnungsbedürftig. So eine Farbe hatte Heini noch nie gesehen. Statt braunschwarzer Glasaugen, waren hier die Augenteile mit Wolle eingestickt. Es war ein Teddybär, bei dem keine Hände und Füße bewegbar waren. Der Kopf glich einem Quadrat. Der Stoffbär war 25 Zentimeter groß, in einem einzigen Stück und sah einem Overallanzug gleich. Für Heini war dieses Exemplar soweit okay, aber so einen hatte er sich natürlich nicht gewünscht.

Knuddeln und kuscheln konnte er damit nicht. Nie wieder hatte Heini im Leben so einen Ähnlichen zu Gesicht bekommen. Seine Freude war eigentlich gar keine. Und wieder ging ein neues Jahr ins Land. Abermals bekam Heini weder Besuche noch Geschenke. Wäre da nicht Weihnachten gewesen! All die acht Jahre, in denen Heini auf einen Teddybären wartete, waren wirklich enttäuschend für ihn. Er war nun 13 Jahre alt geworden. Die letzte Weihnacht mit den anderen Kindern stand im Kinderheim an. Der Glaube ans Christkind war ein anderer geworden. Doch der Wunsch nach einem ganz einfachen Teddybären blieb.

Er bekam einen Affen geschenkt

Ein letztes Mal schrieb der Jugendliche seine Wünsche ans Christkind. Er malte nicht viel. Seine Schrift war erwachsener geworden. Was keiner glauben will: Er wünschte sich wieder einen Teddybären. Der 24. Dezember 1968 war gekommen. Der Reitenbucher wurde wieder, wie all die Jahre zuvor, in ein seit Wochen verschlossenes, weihnachtlich geschmücktes Zimmer vorgelassen. Ein letztes Mal hatte er die aufregende Aufgabe seine Geschenke zu öffnen. Er bekam zwei Geschenke: Eine Schultasche für seine angehende Lehre. Die Anspannung beim zweiten Geschenk war groß. Käme am Ende nun vielleicht doch ein Teddybär zum Vorschein? Weit gefehlt! Dieses Mal bekam er einen Affen. Es war einer, den heute kaum ein Kind mehr kennt, der mit Tschinellen an beiden Händen Krawall macht, wenn man ihn mit dem am Rücken befindlichen Schlüssel aufzog. Da machte es dann tschingderassabum und es hüpfte sein Klapper-Affe am Boden rum. Heini war zu einem jener Kinder geworden, dessen Wunsch das Christkind scheinbar nicht erkannt und verstanden hatte. Tatsächlich war er ein Bub, von dem man glauben könnte, das Christkind habe ihn vergessen. Einen Wunschzettel an das Christkind, schrieb der junge Mann nun nie mehr. Doch immer, wenn er irgendwo einen Teddybären sah, erinnerte er sich sofort mit Wehmut daran, dass er nie einen Teddybären bekommen hatte. Das ging ihm sein ganzes Leben lang nach.

Der Balkon glich einem Lichtermeer

Viele Jahrzehnte gingen ins Land. Heini hatte keines der Reitenbucher Kinder jemals wiedergesehen. In alle Winde waren sie verstreut. Im Jahr 2000 war Heini über viele Umwege in Innsbruck gelandet. In der Dr.-Glatz-Straße führte ein fast zehn Meter langer Balkon zu seiner Wohnung. Ihn verwandelte der Neu-Innsbrucker, in Erinnerung an seine Kindheit, jedes Jahr zu einem Lichtermeer, das ihn alles Böse dieser Welt vergessen ließ. Allen Missbrauch an ihm im Leben, alle bösen Taten waren in diesem Glanz weggewischt. Der frohe Lichterbalkon gehörte in der Weihnachtszeit den Menschen von Innsbruck. Er gehörte zuerst all den Kindern, den Eltern, einfach jedem, der an diesem liebevoll dekorierten Weihnachtsbalkon vorbei kam.

Im Erwachsenenalter schmückte Riesinger seinen Balkon immer sehr aufwendig zu Weihnachten. So schön, dass sogar Fernsehsender darauf aufmerksam wurden. Bild: Sammlung Riesinger





2015 wurde ein Fernsehteam aus Salzburg auf diesen kunstvoll geschmückten, außergewöhnlichen Balkon aufmerksam, dessen Bilder Touristen in Innsbruck um die halbe Welt verteilten. Von Amerika bis Südkorea, von England bis Australien. Das Fernsehteam fragte den Gestalter, warum er denn so ein Weihnachtsmensch geworden sei? Da kamen dem Mann vom Balkon nasse Perlen in seine Augen, feuchte Tränen, die er nicht weinte, die aber die Zuseher in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz sahen, wie er aus seiner Kindheit erzählte, als er im Kinderheim nie zu Weihnachten einen Teddybären bekommen hatte.

Dann geschah das Weihnachtswunder

Doch dann geschah das größte Weihnachtswunder für ihn! Nachdem Innsbrucks berühmtester Weihnachtsbalkon leuchtend im Fernsehen zu sehen war, kamen Pakete aus dem gesamten deutschen Sprachraum zu ihm nach Hause.

Als er am 24. Dezember 2015 dann die Pakete öffnete, schrie er so laut vor Freude, dass man es in der ganzen Stadt hätte vernehmen können. Das Herz des Mannes vom Balkon bebte und jubelte. Hätte es die Welt hören oder sehen können, wäre ein ganzer Kosmos in Tränen der Freude erstickt. Einen solchen innigen Freudenjubel, kann kein Mensch gefühls- oder gemütsmäßig tiefer empfinden, wie ihn der Herr in diesem Moment empfand.

Hans-Peter Riesinger freut sich heute über Teddy Bezi, den er geschenkt bekommen hat. Bild: Sammlung Czysz

Nun befestigte der, den braunen Teddybär aus Wien, den weißen aus Salzburg, den schwarzen aus Dresden und den kleinen aus Innsbruck und andere Teddybären am Balkon.

Ja, das Christkind hatte dem Buben von Reitenbuch doch nicht vergessen und ihm, nach mehr als 50 Jahren, nun endlich seinen innigsten Kindheitswunsch erfüllt, damit keiner jemals den Glauben an das Christkind verliert.

Zur Person: Hans-Peter Riesinger verbrachte seine Kindheit im Josefsheim in Reitenbuch im Landkreis Augsburg. Als Missbrauchsopfer hat er sich in diesem Jahr an die von der Kirche eingesetzte Kommission gewendet, die die Vorfälle aus der Vergangenheit aufklären will. Riesinger möchte, dass die Opfer wahrgenommen und gehört werden. (aufgezeichnet von Maximilian Czysz)

