23.12.2019

Weihnachten von Arabien bis Niederbayern

Die Schlagwerkerin Agnieszka Engelsdorf schuf beim weihnachtlichen Konzert des Gesangsensembles miXtur mit ihren Instrumenten mitreißende Rhythmen und sphärische Klänge. Das A-cappella-Ensemble miXtur war im Rahmen seiner Tournee mit weihnachtlichen Liedern und Texten auch in der Königsbrunner St. Johanneskirche zu Gast: (von links) Friedrich Bracks, Matthias Franz, Martin Hartnagel, Clemens Nicol, Tobias Wäschenfelder, Jakob Albert und Steven Klose.

Die Gruppe „miXtur“ lässt in Königsbrunn mit A-cappella-Gesang und Schlagwerk-Klang aufhorchen

Von Sybille Heidemeyer

Einen besonderen musikalischen Leckerbissen in der Vorweihnachtszeit bekamen die Besucher beim Konzert des A-cappella-Ensembles miXtur in Königsbrunn geboten. Denn wann hört man schon Weihnachtslieder aus aller Welt, gesungen in den Landessprachen, hervorragend arrangiert und vorgetragen von perfekt aufeinander abgestimmten, ausgezeichneten Männerstimmen? Und das alles im weihnachtlichen Ambiente der evangelischen St. Johanneskirche, deren Altar schon von zwei großen, mit Strohsternen geschmückten Weihnachtsbäumen gesäumt war. Das Publikum jedenfalls war begeistert.

Im Jahr 2004 fanden sich sieben ehemalige Mitglieder des Windsbacher Knabenchores zu einem Ensemble zusammen, um in der Vorweihnachtszeit die Menschen mit ihrem A-cappella-Gesang zu erfreuen. Die Gruppe miXtur war geboren und der Grundstein für eine mittlerweile 15 Jahre dauernde Tradition gelegt. Durch den persönlichen Kontakt zu Pfarrer Ernst Sperber war die Gruppe im Rahmen ihrer Tournee auch wieder in Königsbrunn zu Gast. Im Gepäck hatten sie wundervolle Lieder aus Finnland, Schweden, Frankreich, Spanien, England und den USA, mal als Sextett, mal als Septett virtuos und einfühlsam vorgetragen.

Die Sänger überraschten die Zuhörer sogar mit dem arabischen Weihnachtslied „Talj talj“, das von Schnee und der Heiligen Nacht handelt. Erfreulicherweise waren im Programmheft die deutschen Übersetzungen abgedruckt. Mit einem Medley aus niederbayerischen weihnachtlichen Weisen und dem kirchlichen Adventslied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ brachte miXtur auch heimatliche Klänge mit.

Rezitationen und klangvolle Einlagen mit dem Schlagwerk verliehen dem Konzert einen meditativen Charakter. In diesem Jahr trat das Ensemble zum ersten Mal mit der Schlagwerkerin Agnieszka Engelsdorf auf. Sie bereicherte den Abend mit einem Lied aus Island und vielen eigenen Improvisationen. Aus ihrem Füllhorn an Instrumenten schuf die studierte Schlagwerkerin aus Marburg mit Metallophon, Kalimba, Glockenspiel, Klangschalen, Cajon, Trommel, Becken und Schellenkranz mitreißende Rhythmen und bezaubernde sphärische Klänge.

Den Rezitations-Part übernahm Baritonsänger und Sprecher des Bayerischen Rundfunks, Clemens Nicol. Mit Gedichten unter anderem von Hilde Domin, Nora Gomringer und Ernst Rauscher von Stainberg brachte er die Zuhörer zum Nachdenken, mit dem in fränkischer Mundart vorgetragenen „Erna, der Baum nadelt“ auch zum Lachen.

