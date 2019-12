vor 27 Min.

Weiß gekleidete Sänger mit Kerzen

Das „Sankta Lucia Lichterkonzert“ des Vocalensembles Landsberg findet am 22. Dezember in der Kirche St. Gallus in Langerringen statt.

Das Landsberger Vocalensemble singt in Langerringen

Das „Sankta Lucia Lichterkonzert“ des Vocalensemble Landsberg findet am Sonntag, 22. Dezember, ab 19 Uhr, in der Kirche St. Gallus in Langerringen statt.

In Schweden hat das Fest der Sankta Lucia eine große Tradition. Es geht auf die heilige Lucia von Syrakus (3. Jahrhundert) zurück. In die Kirche tritt ein weiß gekleidetes Mädchen und verbreitet mit ihrem Lichterkranz hellen Glanz in der dunklen Kirche. Die schwedische Tradition wurde von vielen Ländern übernommen und wird vom Vocalensemble Landsberg (Leitung Matthias Utz) um voralpenländische Chormusik ergänzt. Die Chorsänger tragen dabei ebenfalls eine Kerze und sind in weiße Gewänder gehüllt. Im Kerzenschein folgen sie der lichtbringenden Lucia und singen dabei ihre besinnlichen Lieder, darunter Werke von Guy Forbes, Benjamin Britten, Mats Aberg, Ola Gjeilo, Gustav Holst sowie Manfred Beulecke. Mehrfach war das Vocalensemble mit diesem stimmungsvollen Programm bereits in verschiedenen Kirchen, wie etwa der Wieskirche, zu Gast und begeisterte jedes Mal aufs Neue die Konzertbesucher. Im Jahr 2015 war der Chor bereits in St. Gallus Langerringen zu hören und konnte die Besucher mit seinem fein abgestimmten Programm und geschultem Chorklang begeistern.

Ein besonders anrührender Moment ist immer das Lichterspalier am Ende des Konzerts, das die Zuhörer in die dunkle Nacht begleitet. Mehrfach errang der gemischte Chor Preise bei internationalen Chorwettbewerben.

Der Eintritt für das etwa 55-minütige Konzert beträgt zwölf Euro (ermäßigt acht Euro für Berechtigte mit Ausweis), Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Studenten (mit Ausweis) bis 28 Jahren zahlen nur zwei Euro. Die Sitzplätze sind bis Reihe 15 nummeriert. Karten im Bereich der Empore sind für zehn Euro erhältlich. (SZ)

Bäckerei Müller Langerringen, Telefon 08232/2379, online unter www.vocalensemble-landsberg.de, Restkarten sind an der Abendkasse 45 Minuten vor Beginn des Konzerts erhältlich.

