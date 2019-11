26.11.2019

Weiteres AfD-Büro entsteht

Rainer Kraft auch in Schwabmünchen

Die AfD eröffnet ein Wahlkreisbüro in Schwabmünchen. Die Räume in der Mindelheimer Straße werden derzeit renoviert und eingerichtet. Im Dezember will der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft starten.

Er unterhält bereits ein Büro in Aichach – zu seinem Wahlkreis gehören auch 16 von 24 Kommunen im Kreis Aichach-Friedberg. Kraft kommt aus dem Langweider Ortsteil Stettenhofen.

Einen eigenen Ortsverband in Schwabmünchen plant die AfD derzeit nicht, teilt der Kreisverbandsvorsitzende Reinhard Kistner mit. Der Grund: Die Mitgliedszahlen seien nicht ausreichend.

Büros von CSU und Grünen in Schwabmünchen und Bobingen

Auch die CSU-Staatssekretärin für Familie, Arbeit und Soziales, Carolina Trautner aus Stadtbergen, hat ihr Büro in Schwabmünchen. Eine weitere Anlaufstelle im südlichen Landkreis gibt es in Bobingen: Dort eröffnete der Grünen-Landtagsabgeordnete Maximilian Deisenhofer im April ein Büro. (mcz)

Themen folgen