Welche Museen im Landkreis Augsburg wieder öffnen

Plus Seit Montag dürfen Museen in Bayern unter strengen Auflagen wieder öffnen. Wann die Museen im Landkreis Augsburg wieder öffnen und welche Regelungen gelten.

Das Museum Oberschönenfeld ist ab Dienstag, 19. Mai, wieder geöffnet. Während der Schließung gab es virtuelle Rundgänge. „Durch die Dauer- und durch die Sonderausstellung haben wir kurze Rundgänge gemacht“, sagt Dorothee Pesch, stellvertretende Leiterin des Museums. Die Videos sind auf der Museumshomepage zu finden und dauern bis zu drei Minuten. In Zukunft soll es ausführlicheres Videomaterial geben: „Wir arbeiten momentan an einem Panorama-Rundgang durch die Ausstellungen“, sagt Pesch. Interessierte sollen einen Eindruck von der Dauerausstellung bekommen, ohne das Museum besuchen zu müssen.

Wenn die Türen in Oberschönenfeld öffnen, gelten strenge Regeln. „Wir machen Einlasskontrollen und durch die Dauerausstellung wird es einen Einbahnstraßen-Rundgang geben.“ Besucher verfolgen einen festgeschriebenen Weg, was dazu führen soll, dass sie sich nicht begegnen. Nicht alle Bereiche der Dauerausstellung sind dann zugänglich. „Manche Interaktivstationen müssen wir absperren“, sagt Pesch. Andere Stationen können Besucher mit Einmalhandschuhen benutzen.

Die Sonderausstellung über Tiere beginnt mit der Öffnung am 19. Mai, eine Eröffnungsveranstaltung gibt es nicht. Die Außenstelle des Museums in Naichen bleibt vorerst geschlossen, die Räumlichkeiten seien zu eng, um die Besucher auf Distanz halten zu können, sagt Pesch.

Das Schwabmünchner Museum bleibt zu

Das Schwabmünchner Museum in der Holzheystraße bleibt vorerst geschlossen, informiert Leiterin Sabine Sünwoldt auf Anfrage. „Wir lassen uns noch Zeit und starten dann lieber wieder voll durch“, sagt sie. Zwar gebe es ein Hygienekonzept und Spuckschutz, Desinfektionsmittel und Masken seien bestellt, jedoch noch nicht geliefert.

Zudem gestalte es sich schwierig, die beliebte Mitmach-Ausstellung „Schwerpunkt Gleichgewicht“ unter Infektionsschutzaspekten wieder zu eröffnen. Das Konzept sieht vor, dass die Besucher viel anfassen, ausprobieren und sich dabei im Museumsraum im Erdgeschoss unweigerlich näher als eineinhalb Meter kommen. „Und jetzt nur die Dauerausstellung zu öffnen, würde die Besucher enttäuschen“, so Sünwoldt. Um außerdem die Abstandsregeln einzuhalten, brauche es vermehrt Personal. Einige der Mitarbeiter gehören allerdings zur Risikogruppe. Einen exakten Eröffnungstermin gibt es deshalb noch nicht. Sabine Sünwoldt will aber rechtzeitig informieren, wann es so weit ist.

Das Ballonmuseum in Gersthofen plant einen Livestream

In Königsbrunn sind die Museen noch geschlossen. „Das Mercateum wird dieses Jahr nicht mehr öffnen“, sagt Nadja Rathgeber vom Kulturbüro Königsbrunn. Die anderen Königsbrunner Museen werden ab Ende Mai schrittweise wieder geöffnet: Das Naturmuseum öffnet seine Türen am 30. Mai, ebenso wie der Infopavillon. Das Lechfeldmuseum öffnet am 7. Juni, das Archäologische Museum öffnet am 21. Juni wieder.

Voraussichtlich nächste Woche öffnet das Ballonmuseum in Gersthofen. Auch hier wird es einen Rundgang geben, Pfeile auf dem Boden geben Orientierung. „Wir müssen für einen Fluss sorgen und uns vorbereiten“, sagt Museumsleiter Thomas Wiercinski. Eine Herausforderung wird es sein, die vielen Familien, die normalerweise das Museum besuchen, zu trennen. Ein konkretes Angebot für Kinder ist geplant: „Wir werden eine Kinderführung als Livestream anbieten.“ Die Kinder werden virtuell durch das Museum geführt. Aktuell wird eine neue Station zum Thema Ballonsport entworfen. „Hinter den Kulissen wird viel gearbeitet“, sagt Wiercinski.

Beim Klostermühlenmuseum in Thierhaupten hingegen herrscht schon Klarheit. Seit Dienstag, 12. Mai, ist es wieder geöffnet, ohne dass Eintritt verlangt wird.

