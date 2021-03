12.03.2021

Welche Museen man im Landkreis Augsburg jetzt wieder besuchen kann

Plus Museen dürfen jetzt wieder öffnen - solange die Corona-Zahlen passen. Welche Ausstellungen im südlichen Landkreis Augsburg wieder geöffnet sind und was sie bieten.

Von Victoria Schmitz

Seit Montag, 8. März, ist wieder ein Stückchen mehr Kultur und Freizeit möglich. Museen dürfen unter einer Inzidenz von 50 öffnen. Liegt die Inzidenz zwischen 50 und 100, dürfen sie Besucher mit vorheriger Terminvergabe empfangen - so momentan auch im Landkreis Augsburg. Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Nicht alle Museen im südlichen Landkreis öffnen, aber einige. Welche Museen kann man wieder besuchen? Und was steht auf dem Programm?

Museum der Stadt Schwabmünchen: Das Museum öffnet ab Sonntag, 21. März, wieder die Türen. Neben der Dauerausstellung steht einiges auf dem Programm: In der Ausstellung "Kunst zum Kaufen" bieten Künstler, die in der Vergangenheit bereits eine Einzelausstellung im Schwabmünchner Museum hatten, ihre Werke zum Verkauf an. "Fröhliche Osternachten - ein Diskursbeitrag zur Festkultur in zwei Vitrinen" beschäftigt sich mit der Vermischung von Ostern und Weihnachten. Neben Cartoons in der Ausstellung "Uli Steins Tierwelt" gibt es auch eine Mitmachausstellung zum Thema Gleichgewicht. Der Eintritt ist frei. Es wird gebeten, sich während der Öffnungszeiten am Besuchstag unter der Telefonnummer 08232/950260 vorab anzumelden. Infos zu Öffnungszeiten und Anfahrt gibt es unter www.schwabmuenchen.de/aktuell.

Freiluft-Ausstellung in Oberschönenfeld

Naturpark-Haus und Museum Oberschönenfeld: Ebenfalls ab Sonntag, 21. März, öffnet die Ausstellung "Im Dialog. Holzskultupturen von Josef Lang" unter freiem Himmel auf dem Museumsgelände in Oberschönenfeld. Die Ausstellung des Bildhauers aus Denklingen (Landkreis Landsberg) zeigt bunte, überlebensgroße Holzfiguren, mit denen er auf das Thema Menschlichkeit aufmerksam machen will. Der Besuch ist kostenlos und kann gut mit einem Spaziergang in Oberschönenfeld kombiniert werden.

Da es sich um eine Freiluft-Ausstellung handelt, ist keine Anmeldung vorher nötig. In der Ausstellung herrscht deshalb auch keine Maskenpflicht, aber Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Das Museumsgebäude und auch das Naturpark-Haus öffnen erst wieder am 16. Mai. Weitere Infos gibt es unter: mos.bezirk-schwaben.de/ausstellungen/josef-lang.

Naturmuseum Königsbrunn: Das Museum zu heimischen Lebensräumen und den typischen Arten der Region lässt sich wieder ab Samstag, 13. März, besuchen. In den Räumen der ehemaligen Königstherme ist unter anderem ein "Lech-Zimmer" eingerichtet, das den Lech von der Quelle bis zur Mündung porträtiert. Um eine Voranmeldung per E-Mail (kulturbuero@koenigsbrunn.de) oder telefonisch unter 08231/606260 wird gebeten. Der Eintritt ist kostenlos. Öffnungszeiten und Infos zur Anfahrt gibt es online unter www.naturmuseum-koenigsbrunn.de.

Infopavillon 955 - Schlacht auf dem Lechfeld: Auch der Infopavillon macht ab Samstag, 13. März, wieder auf. Die Schaukästen vor dem Pavillon kann man kostenfrei besichtigen. Der Eintritt mit Kurzführung kostet drei Euro. Vorübergehend macht der Pavillon nur samstags und sonntags auf. Um eine Voranmeldung per Mail (kulturbuero@koenigsbrunn.de) oder telefonisch unter der Nummer 08231/606260 wird gebeten. Weitere Infos gibt es unter www.koenigsbrunn.de/kultur/museen/955.

Im Infopavillon 955 in Königsbrunn gibt es ein großes Diorama zur Lechfeldschlacht. Bild: Marcus Merk (Archivbild)

Am Sonntag öffnet das Lechfeldmuseum in Königsbrunn

Lechfeldmuseum: Noch mehr über das Lechfeld kann man im Königsbrunner Lechfeldmuseum erfahren, das ab Sonntag, 14. März, die Türen wieder öffnet. Führungen für größere Gruppen gibt es zurzeit nicht, aber auf Nachfrage führt das Personal Kleingruppen und Einzelpersonen durch die Ausstellung. Das Museum wurde in letzter Zeit außerdem umgestaltet. Auch hier erfolgt die Voranmeldung per Mail (kulturbuero@koenigsbrunn.de) oder telefonisch unter der Nummer 08231/606260. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter www.koenigsbrunn.de/kultur/museen/lechfeldmuseum.

Das Archäologische Museum in Königsbrunn öffnet wieder ab Sonntag, 18. April, das Königsbrunner Mithraeum eine Woche darauf ab dem 25. April. Das Klostermühlenmuseum in Thierhaupten macht voraussichtlich ab 1. Mai auf. Weiterhin geschlossen bleiben das Maskenmuseum in Diedorf, das Königsbrunner Mercateum und auch die Bobinger Museen.

