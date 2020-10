vor 33 Min.

Welche Weihnachtsmärkte im südlichen Landkreis Augsburg stattfinden

Plus Wegen der Corona-Pandemie müssen viele Weihnachtsmärkte ausfallen oder umgeplant werden. Welche Entscheidungen im südlichen Landkreis schon gefallen sind.

Von Piet Bosse und Hieronymus Schneider

Der Geruch nach gebrannten Mandeln, die kalte Luft um die Nasenspitze und die wärmende Tasse Glühwein in den Händen. Adventsmärkte sind allseits beliebt, aber dieses Jahr ist auch im südlichen Landkreis Augsburg alles anders. Manche Märkte fallen aus, andere finden in abgewandelter Form statt. Wir haben die Veranstalter nach dem Stand ihrer Planungen gefragt.

In den vergangenen beiden Jahren wurde der Adventsmarkt in Großaitingen von den Besuchern sehr gut angenommen, dieses Jahr fällt er aus. "Wir hatten keine Idee, wie es gelingen soll, vorweihnachtliche Atmosphäre und Stimmung zu bekommen, gleichzeitig aber die Anzahl der Besucher zu regulieren, die Abstandsregeln einzufordern oder später Hygieneregeln und Vorschriften umzusetzen. Die Gemeinde Großaitingen sieht sich nicht dazu in der Lage, dies umzusetzen“, begründet Bürgermeister Erwin Goßner die Absage. Die Entscheidung ist der Gemeinde und den Organisatoren nicht leicht gefallen: "Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht und haben nicht leichtfertig abgesagt“, sagt Christine Bading, die den Weihnachtsmarkt in den vergangenen beiden Jahren organisiert hat. Die Organisatoren seien traurig, dass der Adventsmarkt dieses Jahr nicht stattfindet.

In Schwabmünchen gibt es einen anderen Hoigarten als sonst

Auch in Schwabmünchen ist heuer alles anders: "Der Hoigarten in der gewohnten Form wird nicht stattfinden, aber wir arbeiten gerade an einem Konzept, das sich Weihnachtsschlendern nennt“, sagt Alexandra Wilbert vom Stadt-Aktiv-Management Schwabmünchen. Die gleichen Stände mit denselben Ausstellern wie im Hoigarten sollen über die Innenstadt verteilt werden. "Die Stände sollen an Plätzen stehen, wo die Leute genug Abstand halten können“, sagt Wilbert. Die Umsetzbarkeit eines solchen Marktes werde noch geprüft. Fest steht, dass das Schwabmünchner Weinfest, das ursprünglich am 25. Oktober geplant war, nicht stattfindet. "Das fällt zeitlich unter die Maßgabe, dass bis zum 31. Oktober keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen.“

Die Gemeinde Mickhausen hat ihren für den 28. November geplanten Weihnachtsmarkt abgesagt. Die Veranstaltung "Advent im Schlosshof", die traditionell am Vorabend des ersten Adventssonntags stattfindet, fällt dieses Jahr aus. Das hat die Gemeinde gemeinsam mit den Ortsvereinen beschlossen. "Wir wissen nicht, wie wir das richtig gestalten sollen“, begründet Mickhausens Bürgermeister Mirko Kujath die Entscheidung. "Wie sich die Corona-Situation entwickelt, ist ungewiss und so ein Adventsmarkt braucht eine Vorbereitung.“ Die Planung des Adventsmarktes sei wegen dieser Unwägbarkeiten nicht möglich, sagt er.

Organisatoren des Weihnachtsmarkts in Oberschönenfeld noch unsicher

Auch für den Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld steht noch kein klarer Plan. Die Veranstaltungsabteilung des Bezirks Schwaben, die den Weihnachtsmarkt organisiert, steckt noch in der Entscheidungsfindung, wie ein Mitarbeiter sagt.

Die Entscheidung dort ist wichtig für den Bobinger Weihnachtsmarkt. "Wir sind noch in finalen Gesprächen. Wir haben ein Konzept ausgearbeitet und wollen den Weihnachtsmarkt entzerren", sagt Rainer Naumann vom örtlichen Gewerbeverein, der den Weihnachtsmarkt organisiert. Er möchte den Bobinger Weihnachtsmarkt an zwei Wochenenden veranstalten, um den Besucheransturm zu entzerren.

Das Problem: Die Hütten des Bobinger Marktes sind normalerweise am ersten Adventswochenende in Bobingen, am zweiten Wochenende in Giengen und in der Folgewoche auf dem Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld. "Uns fehlen die finalen Rückmeldungen, dann können wir eine Entscheidung treffen", sagt Naumann. Wegen der Hüttenproblematik sieht er nur eine kleine Chance für dieses Jahr. Der Organisator ist aber nicht betrübt: "Wenn der Weihnachtsmarkt nicht stattfindet, machen wir nächstes Jahr einen umso schöneren, und dann passt es auch wieder."

Königsbrunn arbeitet an einem Konzept für den Niklausmarkt

Auch der Niklausmarkt in Königsbrunn wird nicht wie gewohnt stattfinden. Die Stadt erstellt gerade alternative Pläne, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden können und für Besucher und Fieranten machbar sind. Normalerweise hätte der Niklausmarkt vom 4. bis zum 6. Dezember stattgefunden.

Den Christkindlmarkt in Untermeitingen hat die Bürgerinitiative nach Rücksprache mit der Gemeinde abgesagt. Der Markt hätte am dritten Advent stattfinden sollen.

