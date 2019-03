vor 16 Min.

Welche Zukunft hat der faire Handel in Königsbrunn?

Königsbrunn will „Fairtrade-Stadt“ werden. Den Weltladen, der sich seit Jahren für das Thema engagiert, drücken dagegen Personal- und Raumprobleme.

Von Teresa Reindl

Königsbrunn möchte Fairtrade-Stadt werden. Der Hauptausschuss hat in seiner aktuellen Sitzung eine entsprechende Empfehlung für den Stadtrat herausgegeben. Den Hauptakteur in Sachen fair gehandelter Waren, den Königsbrunner Weltladen, drücken allerdings einige Probleme.

Der Übergang zur fairen Handelsstadt soll nun schrittweise erfolgen. Zunächst wird eine Steuerungsgruppe gebildet. Diese setzt sich bis dato aus der Dritten Bürgermeisterin Ursula Jung, Anita Krätschmer und Gerlinde Ostermeier zusammen, soll aber durch weitere Interessierte ergänzt werden. Gerlinde Ostermeier, Leiterin des Weltladens in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 38 bestätigt ihr Mitwirken: „In der Steuerungsgruppe werden auch zwei Mitarbeiter von uns mitarbeiten.“ FDP-Stadtrat Christian Toth freut sich über die Entscheidung: Schon 2014 hätten CSU, Grüne und FDP diese Vereinbarung im Kooperationsvertrag festgehalten. Konkret will man in Königsbrunn in Zukunft darauf achten, dass bei allen Rats- und Ausschusssitzungen sowie im Bürgermeisterbüro mindestens ein fair gehandeltes Getränk wie Kaffee, Tee oder Saft angeboten wird. Auch bei einem weiteren Produkt, wie zum Beispiel Keksen oder Chips soll auf das „Fairtrade-Sortiment“ zurückgegriffen werden.

Treue Ehrenamtler halten den Laden am Laufen

Der Laden, der vom Verein „Eine Welt Königsbrunn“ getragen wird, zählt zu einem der wichtigsten Vertreter von Fairtrade in der Region. Seit Jahren unterstützt er den Verkauf von fair gehandelten Produkten. „Wenn man bestimmte Produkte zum Weltmarktpreis verkauft, können die Bauern hiervon nicht mehr oder nur noch unter dem Existenzminimum leben“, sagt Ostermeier. „Wir wollen nicht auf Kosten anderer hier leben“, sagt Isolde Glaser, Mitarbeiterin im Weltladen. Sie engagiert sich seit 13 Jahren ehrenamtlich. Auf die Frage nach dem Grund antwortet sie: „Ich habe mein Berufsleben über im Büro gearbeitet, das erschien mir nicht besonders sinnvoll, dauernd habe ich überlegt, was ich Gutes tun könnte.“ Und auch für die Leiterin lohnt sich die ehrenamtliche Arbeit: „Ich kann die Welt nicht retten, aber wir können sie ein bisschen besser machen und ich kann meinen Teil dazu beitragen.“

Doch eine derartige Einstellung vertritt nicht jeder. Unter dem Motto „Freizeit mit Sinn“ sucht der Weltladen stets neue Mitarbeiter zur Ergänzung ihrer Gruppe. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, ob im Verkauf, Lager oder Organisation von Veranstaltungen. „Es gibt viel Arbeit und wir würden sie gerne besser aufteilen“, sagt Ostermeier. Aufgrund der Personalsituation sind derzeit keine längeren Öffnungszeiten möglich. Donnerstag und Freitag können Kunden von 10 bis 18 Uhr im Weltladen einkaufen. Dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 13 Uhr.

Auf dem Gelände sollen irgendwann Wohnungen entstehen

Nicht nur das immer kleiner werdende Team, sondern auch die räumliche Situation bereitet den Mitarbeitern Sorgen. Denn häuslich steht der Weltladen vor einer ungewissen Zukunft. Die derzeitigen Räumlichkeiten in Königsbrunn werden von der katholischen Kirche zur Verfügung gestellt. „Wir könnten die normale Miete in Königsbrunn nicht bezahlen“, sagt Ostermeier. Doch hier wird das Team nicht bleiben können. Bereits seit mindestens drei Jahren ist bekannt, dass das Gebäude abgerissen werden soll. An der Stelle soll ein neues Gebäude errichtet werden mit Wohnungen für Jugendliche aus Betreuungseinrichtungen des Ringeisenwerks. Bauherr ist das kirchliche St.-Ulrichs-Werk, umgesetzt werden soll ein Entwurf von Werner Lohmann, dem Leiter des Technischen Bauamtes der Stadt. Wann die Bauarbeiten beginnen, ist nicht klar, aber fest steht: der Weltladen muss umziehen. „Wir suchen nicht aktiv, aber wir halten Augen und Ohren offen“, sagt die Leiterin.

Themen Folgen