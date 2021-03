vor 16 Min.

Weltfrauentag: Warum bedeutenden Frauen im Kreis selten ein Denkmal gesetzt wird

Vor mehr als hundert Jahren demonstrierten Frauen für das Wahlrecht, das sie sich 1918 in Deutschland erkämpften. Doch trotz ihrer Errungenschaften gerieten zahlreiche Frauen in Vergessenheit. Bis heute sind die Namen historisch bedeutsamer Frauen im öffentlichen Raum unterrepräsentiert.

Plus Die wenigsten Straßennamen erinnern an Frauen, es fehlt an Gedenktafeln und Ehrenbürgerinnen. Was Historikerinnen dazu sagen und welche Frauen einen Platz in der Landkreisgeschichte verdient hätten.

Von Felicitas Lachmayr

Kennen Sie eine Frau, die im Landkreis Geschichte geschrieben hat? Nein? Dann sind Sie nicht allein. Fragt man in den Städten und Gemeinden nach, folgt vor allem eins: interessiertes Grübeln und die Beteuerung, man werde da mal recherchieren.

Denn selten wurde historisch bedeutsamen Frauen im Kreis ein Denkmal gesetzt. Das zeigt sich auch in Straßennamen. In Bobingen sind fünf Straßen nach Frauen benannt, während 58 auf Männer zurückgehen. In Stadtbergen finden sich gerade mal drei weibliche Straßennamen, in Königsbrunn vier. In anderen Kommunen sieht es nicht viel besser aus.

Martha Schad hat 40 Bücher über historisch bedeutsame Frauen verfasst

Auch wurden bislang so gut wie keine Frauen im Augsburger Land zu Ehrenbürgerinnen ernannt. Lediglich die Stadt Stadtbergen würdigte die Französin Andrée Touboul aus der Partnerstadt Brie-Comte-Robert als solche. Doch woran liegt es, dass Frauen in der Erinnerungskultur immer noch hintenanstehen?

"Die Geschichtsschreibung ist stark männlich geprägt", sagt die Historikerin Martha Schad. "Überall im öffentlichen Raum wird an große Männer erinnert, an Frauen hingegen selten." Dabei gebe es genug weibliche Vorbilder, betont die Neusässerin.

Die Historikerin Martha Schad ruft in ihren Büchern immer wieder Frauenschicksale ins Bewusstsein. Bild: Marcus Merk (Archivbild)

Sie selbst hat in ihren rund 30 Büchern und Übersetzungen vergessenen Frauen einen Platz in der Geschichte verliehen – unter anderem den Damen aus dem Hause Fugger. Damit war die 81-Jährige die Erste an der Uni Augsburg, die 1989 zu einem Frauenthema promovierte. "Es gab Dutzende Bücher über die Herren des Hauses, aber kein einziges über die Frauen", sagt Schad. Seitdem hat sie das Thema nicht mehr losgelassen. Sie schrieb über Bayerns Königinnen, Mozarts Cousine, Stalins Tochter und wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet.

Doch auf die Frage nach einer bekannten Frau aus dem Landkreis muss auch Schad passen. "Es besteht vielerorts Nachholbedarf, aber ich bin sehr zuversichtlich", sagt die Historikerin. Denn heute werde sich stärker dafür eingesetzt, die Geschichte von Frauen ins Bewusstsein zu rücken, als noch vor 30 Jahren.

In Bobingen erinnert nur eine Straße an eine bekannte Frau aus der Stadt

Das zeigt ein Antrag der Grünen in Bobingen. Darin fordern sie, künftig mehr weibliche Straßennamen zu vergeben. "Es ist wichtig, Frauen im öffentlichen Raum sichtbar zu machen und Vorbilder zu schaffen", sagt Fraktionsvorsitzende Monika Müller-Weigand.

Die Anna-Müller-Straße sei bislang die einzige Straße, die an eine Bobingerin erinnert. Müller war Mitglied der SPD und wurde 1948 als erste Frau in den damaligen Gemeinderat gewählt. "Es sagt einiges über unsere Erinnerungskultur aus, wenn einem spontan keine bekannte Frau aus dem Ort einfällt", sagt Müller-Weigand. Sozi­­­al und politisch engagierte Frauen habe es immer gegeben, aber sie seien geschichtlich nicht berücksichtigt worden.

Marie Juchacz gründete im Jahre 1919 die deutsche Arbeiterwohlfahrt. In Schwabmünchen erinnert heute eine Straße an die engagierte Frauenrechtlerin. Bild: Thomas Hack

Davon ist auch die Schwabmünchner Museumsleiterin Sabine Sünwoldt überzeugt. Zwar seien die Handlungsmöglichkeiten von Frauen begrenzt gewesen, aber viele hätten eigene Geschäfte aufgebaut oder gerade im Krieg immense Aufgaben bewältigt. "Sie wurden nur nicht dafür gewürdigt", sagt Sünwoldt. Das mache es im Nachhinein schwer, mehr über die Frauen zu erfahren, denn in historischen Quellen tauchen sie oft nicht auf.

Blick in die Gegenwart: Frauen im Landkreis Augsburg 1 / 6 Zurück Vorwärts Bevölkerung Im Landkreis Augsburg leben 251.534 Menschen. Die Hälfte, also 126.727 sind Frauen.

Arbeit Dem Landesamt für Statistik zufolge gab es 2018 im Kreis rund 75.800 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, darunter knapp 32.200 Frauen. Sie machen damit einen Anteil von 42 Prozent aus. Allerdings verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt immer noch 21 Prozent weniger als Männer und arbeiten deutlich häufiger in Teilzeit.

Altersarmut 1185 Menschen im Augsburger Land erhielten 2018 Grundsicherung im Alter oder eine Erwerbsminderungsrente. Mit einem Anteil von 55 Prozent waren Frauen häufiger auf die staatliche Hilfe angewiesen. Deutschlandweit ist die Rente bei Frauen über 65 heute im Schnitt um 46 Prozent niedriger als bei Männern.

Politik In nur fünf der 46 Kommunen im Kreis geben Bürgermeisterinnen den Ton an – und zwar in Walkertshofen, Mittelneufnach, Kühlenthal, Ellgau und Gablingen. Bayernweit wird nicht einmal jedes zehnte Rathaus von einer Frau geleitet. Auch in den Stadt- und Gemeinderäten im Augsburger Land sind Frauen mit einem Anteil von 19 Prozent deutlich in der Unterzahl. Zum Vergleich: Im bayerischen Landtag liegt der Frauenanteil seit der Landtagswahl 2018 bei 26,8 Prozent – der niedrigste Wert seit 16 Jahren.

Gewalt Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord verzeichnete im Jahr 2020 rund 1400 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt. Die meisten Opfer sind Frauen. Schätzungen zufolge bildet die Zahl nur 20 Prozent des tatsächlichen Geschehens ab - das Dunkelfeld beträgt etwa 80 Prozent.

Frauenbeauftragte Um die Belange von Frauen im Landkreis kümmert sich die Frauenbeauftragte Tanja Höhr. Das Amt wurde 1990 eingeführt und damit sechs Jahre vor der Verabschiedung eines bayernweiten Gleichstellungsgesetzes. Die erste Frauenbeauftragte im Augsburger Land war Mathilde Weirather, die das Amt 28 Jahre innehatte.

"Aber wenn man sucht, wird man fündig", sagt die Kunsthistorikerin. Bei ihren Recherchen stieß sie beispielsweise auf die Brandstifterin Maria Frankin, die als letzter Mensch in Schwabmünchen im August 1802 hingerichtet wurde. "Sie war keine einfache Figur, heute würde man sie wahrscheinlich als Pyromanin bezeichnen, aber stadtgeschichtlich ist sie interessant", sagt Sünwoldt.

Simone Strohmayr sagt: Frauen müssen mehr ins Bewusstsein gerückt werden

Eine andere Anekdote, die die männlich geprägte Erinnerungskultur widerspiegelt: Sowohl Goethe als auch die irische Tänzerin Lola Montez, die als Geliebte König Ludwigs I. von Bayern in die Geschichtsbücher einging, übernachteten im einstigen Gasthof zur Post im Alten Rathaus. Eine Gedenktafel blieb jedoch dem berühmten Schriftsteller vorbehalten.

Sowohl Goethe als auch die irische Tänzerin Lola Montez übernachteten einst im Gasthof zur Post im Alten Rathaus in Schwabmünchen. Eine Gedenktafel blieb jedoch dem berühmten Schriftsteller vorbehalten. Bild: Christian Kruppe (Archivbild)

Auch an anderer Stelle fehlt es an weiblichen Figuren. So würdigt Schwabmünchen vier Söhne der Stadt, aber keine einzige Tochter. Eine Ehrenbürgerin sucht man wie in den meisten Orten im Kreis vergeblich. Nur zwei Straßennamen sind Frauen gewidmet – ausgenommen, die Frauenstraße soll pauschal an alle erinnern, dann wären es drei. Doch der Schwabmünchner Stadtrat sprach sich dafür aus, künftig mehr darauf zu achten.

Für die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr ist das längst überfällig. Denn auch sie sagt: "Frauen müssen noch mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden." Gerade lokal seien sie oft unterrepräsentiert. Um das zu ändern, bedürfe es ein Umdenken in der Gesellschaft genauso wie politische Initiativen. "Mehr Straßen nach Frauen zu benennen, wäre ein wirksames, öffentlich sichtbares Zeichen", sagt Strohmayr und liefert gleich einen Vorschlag: Auriele Deffner, eine der ersten weiblichen Abgeordneten im Bayerischen Landtag und engagierte Frauenrechtlerin aus der Nähe von Aichach.

Der Name der Gersthofer Mittelschule sorgte für hitzige Diskussionen

Dass Frauen auch bei der Benennung öffentlicher Einrichtungen weniger berücksichtigt werden oder Anlass für hitzige Diskussionen bieten, zeigte die Namensgebung der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen 2018. An die Widerstandskämpferin wollte dort zunächst niemand erinnern, auch der Bürgermeister hätte die Schule lieber nach dem Ballonfahrer August von Parseval benannt. Doch Eltern, Schüler und Lehrer sprachen sich für die Benennung nach Anna Pröll aus, bis der Stadtrat zustimmte.

Die Namensgebung der Anna-Pröll-Mittelschule sorgte 2018 für hitzige Diskussionen in Gersthofen. Denn anfangs wollte kaum jemand an die Widerstandskämpferin erinnern. Doch ihr Name setzte sich durch. Seit kurzem ziert auch die Handschrift von Anna Pröll die Schulfassade. Bild: Marcus Merk

Die Suche nach herausragenden Frauen im Landkreis führt fast zwangsläufig auch zu Anita Pfaff aus Stadtbergen. Die 78-Jährige war jahrelang als Professorin für Sozialpolitik, Gesundheitsökonomie und Finanzwissenschaften sowie als Frauenbeauftragte an der Universität Augsburg tätig.

Als Tochter des Politikers Subhash Chandra Bose, der in den 1940er Jahren für die indische Unabhängigkeit kämpfte und eine bis heute umstrittene Rolle einnahm, ist sie mit dem Umgang von historischem Erbe vertraut. Auch sie sagt: "Frauen haben immer eine wichtige Rolle gespielt, aber sie wurden meist heruntergebuttert. Das war im Landkreis nicht besser als anderswo."

In Deutschland verdienen Frauen immer noch 21 Prozent weniger als Männer

Nach bedeutenden Stadtbergerinnen gefragt, fallen Pfaff sofort zwei Namen ein: die Pädagogin Ilse Lichtenstein-Rother sowie die Malerin Hilda Sandtner, nach der bereits eine Straße benannt ist. Auch die Opernsängerin Leonore Kirschstein, deren Sopran-Stimme auf Bühnen weltweit zu hören war, hätte Potenzial. Doch bislang erinnert nichts in der Stadt an die herausragende Musikerin.

Pfaff wundert das nicht. Ob sie sich selbst über ein Zeichen der Erinnerung freuen würde? "Mein Vater war ein berühmter Mann, sein Name ist auf unzähligen Straßenschildern und Gedenktafeln zu lesen. Aber manche Statuen sind so hässlich, die würde ich mir selbst nicht wünschen", sagt Pfaff mit einem Lachen.

Auch heute noch gehen Frauen auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren - wie hier in Augsburg zum Weltfrauentag im vergangenen Jahr. Bild: Bernd Hohlen (Archivbild)

Sie widmet sich dem Thema Gleichstellung lieber aus der Gegenwart. Denn vieles habe sich verbessert, aber faktisch gebe es noch Luft nach oben – gerade was die ungleiche Bezahlung angeht. Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer, daran hat sich in den letzten 20 Jahren kaum etwas verändert. In Macht- und Entscheidungspositionen sind sie immer noch unterrepräsentiert. Sie leisten mehr unbezahlte Haus- und Familienarbeit und werden häufiger Opfer sexualisierter Gewalt.

Dass sich junge Frauen sowohl über die strukturelle Benachteiligung als auch über die hart erkämpften Rechte teils nicht mehr bewusst sind, hält Pfaff für gefährlich. Denn die derzeitigen Errungenschaften seien keine Selbstverständlichkeit. "Für Mädchen ist es deshalb wichtig, starke Vorbilder zu haben und zu wissen, was andere Frauen vor ihnen erreicht haben."

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Historische Leistungen von Frauen müssen gewürdigt werden

