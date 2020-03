vor 19 Min.

Weltgebetstag mit Geschichten aus Simbabwe

Die Geschichten der Frauen in Simbabwe lasen (von links) Dekanin Doris Sperber-Hartmann, Ursula Jung, Martha Bobinger und Susanna Schönborn.

In Königsbrunn sorgt die Predigt einer jungen Pastoralassistentin für viel Gesprächsstoff

Von Andrea Collisi

In diesem Jahr gestalteten die Frauen aus Simbabwe den Weltgebetstag. Bei der Königsbrunner Veranstaltung dazu lasen Dekanin Doris Sperber-Hartmann, Ursula Jung, Martha Bobinger und Susanna Schönborn aus Texten und Briefen, in denen Frauen von ihrem Leben und ihren Sorgen erzählen, aber auch von dem, wie man anders als in der Vergangenheit mit Mut und ohne Zweifel für Gerechtigkeit und Frieden einstehen sollte.

Texte, Lieder, Bilder und der Leitspruch waren auf das Johannes-Evangelium Kapitel 5 Vers 2 bis 9 ausgerichtet. Bei der Bibeltextstelle wird die Begegnung von Jesus Christus am Teich Betesda in Jerusalem mit dem blinden und bewegungsunfähigen Mann, der bereits 38 Jahre dort liegt, geschildert. Jesus fragt ihn „Willst du gesund werden?“ und fordert ihn auf: „Steh auf hebe deine Matte und geh umher!“ Diese Aufforderung gilt auch für uns heute, so sind die Frauen aus Simbabwe überzeugt.

Simbabwe, seit 1980 unabhängig und Republik, ist ein an sich auch an Bodenschätzen reiches Land. Doch die Bevölkerung bekommt davon nichts zu spüren. Korruption, Arbeitslosigkeit und Hunger bestimmen den Alltag (siehe Infokasten) Gerlinde Ostermeier stellte das Land in einer Präsentation vor. Ebenso hatte sie das Bildmotiv von Nonhlanhla Mathe, der Künstlerin aus Simbabwe auf die Weltgebetstagskerze mit Wachs appliziert.

Die Predigt hielt Daniela Kaschke. Ihr gelang mit ihrer freien Ansprache höchste Aufmerksamkeit, vor allem auch mit dem ungewöhnlichen Einstieg. Eine Schachtel Schlankheitspillen, die die sofortige Verbesserung der eigenen Figur versprechen, hob sie in die Höhe sowie eine bunte Anzeige mit dem Werbespruch von der Plattform Parship „ Jede Minute verliebt sich ein Mensch auf …“ Kaschke setzte diese Wunderheilangebote der persönlichen Ansprache „Willst du gesund werden?“ von Jesus Christus gegenüber. Sie unterstrich, dass diese ohne Regelwerk oder Bedingung ausgesprochen und auch die eigene Aktivität mit „Steh auf und geh“ angesprochen würde: „Es geht um mich persönlich und es geht auch nicht ohne mich“, sagte die Pastoralassistentin, für die der Abend auch eine Prüfung auf dem Weg zur Pastoralreferentin war.

Die Frauen hörten ihr sehr interessiert zu, als sie aus dem Land Simbabwe noch die sogenannten Freundschaftsbänke, die im öffentlichen Raum vornehmlich vor Kliniken seit geraumer Zeit existieren, vorstellte. Auf denen laden Großmütter, die sich zu Laientherapeutinnen ausbilden ließen, Menschen ein, sich auszuruhen und zu erzählen, wenn sie mögen. Entstanden sind sie, weil Depression in Simbabwe als Schwäche oder Besessenheit ausgelegt wird und Psychotherapeuten nicht zur kulturellen Tradition passen. Großmütter hätten aber einen hohen Rang. Über 250 Großmütter, so wusste Kaschke, hätten sich bereits ausbilden lassen und ein signifikanter Rückgang an Depressionen sei zu verzeichnen.

Bei anschließenden Gesprächen und leckeren traditionellen Gerichten aus Simbabwe war diese Predigt häufiger Bestandteil der Diskussion. Einmal, weil das Beispiel der Freundschaftsbänke sehr nachahmenswert erschien und der Akt der Predigt aus den Reihen der Katholischen Kirche seitens einer Frau erst recht. Musikalisch umrahmte die Gruppe Butterflys unter Leitung von Sabine Leimer gewohnt schwungvoll und melodiös den Abend.

Themen folgen