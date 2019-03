vor 20 Min.

Weltladen-Antrag: Echte Sorge oder politisches Kalkül?

Stadtrat Christian Toth will ein leeres Geschäft für den Weltladen nutzen und nicht für die Stadtverwaltung. Warum er dafür viel Widerspruch erntet.

Von Adrian Bauer

Der Königsbrunner Weltladen bekommt kein Quartier auf Zeit an der Marktstraße. Der Königsbrunner Stadtrat hat einen entsprechenden Antrag von FDP/BF-Stadtrat Christian Toth einstimmig abgelehnt. Zudem gab es reichlich Kritik am Antragssteller, der in der Sitzung entschuldigt fehlte: Die Räte warfen ihm am Dienstagabend vor, den Laden und die ehrenamtlich engagierten Menschen dort für politische Zwecke zu missbrauchen und eine notwendige Baumaßnahme zu bremsen.

Im September vergangenen Jahres hatte der Stadtrat beschlossen, das Gebäude mit dem ehemaligen Hundesalon neben dem Kulturbüro zu kaufen, um dort neue Büros zu schaffen. Die Stadtverwaltung braucht Platz, weil in diesem Jahr neue Stellen unter anderem im Bauamt und im Bereich Umwelt- und Klimaschutz geschaffen werden. Die neuen Mitarbeiter sollen natürlich bei den Kollegen der jeweiligen Abteilungen sitzen. Möglich wird das, indem die Abteilung Personalmanagement in die zugekauften Räume zieht. Derzeit laufen die Sanierungsarbeiten im ehemaligen Hundesalon. Diese mussten wegen des Antrags unterbrochen werden, nachdem in der Ratssitzung am 12. März wegen Zeitmangels keine Entscheidung gefällt werden konnte.

Toth: Argumentation der Verwaltung ist sehr fragwürdig

Christian Toth hatte beantragt, als konkretes Zeichen für den Fairen Handel dem Weltladen die Räume als Quartier zur Verfügung zu stellen – zumindest bis 2022 das neue Bürgerbüro an der Marktstraße zur Verfügung steht. Der Weltladen sei auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten, weil er sein bisheriges Heim in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 38 wegen der geplanten Bebauung seitens der katholischen Kirche, räumen müsse, heißt es im Text des Antrages.

In einer Stellungnahme, die Fraktionskollege Wolfgang Leis in der Stadtratssitzung verlas, verwahrte sich Toth gegen Vorwürfe, er würde getroffene Beschlüsse wieder zur Debatte stellen. In der Sitzungsvorlage zum Beschluss vom September sei die Nutzung für das Personalamt lediglich als eine Option dargestellt. Die Argumentation der Verwaltung, die vom Stadtrat im Stellenplan beschlossenen neuen Mitarbeiter aufgrund der räumlichen Enge im Rathaus nicht unterbringen zu können, bezeichnete er als sehr fragwürdig bis fadenscheinig. Er empfahl wie beim Rathausumbau 2009/10 vorübergehende Büroräume, zum Beispiel in der ehemaligen Therme, zu schaffen. Besprechungsräume seien ausreichend im Rathaus vorhanden, „ferner bei der GWG, der BVE, die FSK GmbH, darüber hinaus gibt es entsprechende Möglichkeiten im 955 oder auch im Matrix.“

Nicht genug Platz im Rathaus, um Immobilie abzugeben

Bürgermeister Franz Feigl (CSU) äußerte sich sehr ausführlich zu dem Antrag: Der Stadtrat habe viele Projekte auf den Weg gebracht, um diese umzusetzen brauche man Personal. Man habe geprüft, ob man bisherige Besprechungsräume zu Büros umwandeln, die neuen Mitarbeiter dort sinnvoll unterbringen und dem Weltladen die Räume des ehemaligen Hundesalons anbieten könne. Aber alle Lösungsansätze hätten weitere Probleme geschaffen.

Ihm leuchte nicht ein, warum Toth den Weltladen in die Hinterlage an der Marktstraße und die Mitarbeiter der Stadt über die alte B17 schicken wolle. Zumal das Bauprojekt am heutigen Standort des Weltladens noch nicht so weit geplant ist, dass der Laden akut eine neue Bleibe brauche. Feigl warnte davor, aus dem „kostbaren Kleinod Weltladen“ ein Politikum zu machen.

Räte werfen Toth politisches Kalkül und Instrumentalisierung des Weltladens vor

Noch deutlicher wurde Helmut Schuler (Freie Wähler): Anträge aus parteipolitischen, eventuell sogar wahltaktischen Überlegungen zu stellen sei speziell in diesem Zusammenhang nicht akzeptabel. Toth habe im Vorfeld des Antrags nicht einmal mit dem Trägerverein des Ladens gesprochen. Normalerweise schimpfe Toth immer, dass Anträge zu langsam bearbeitet oder von der Verwaltung zu zögerlich umgesetzt werden, sagte Schuler: „Jetzt geht es mal schnell und dann bremst er.“ Er appellierte an alle Räte, zu sachorientierter, zielführender Kommunalpolitik zurückzukehren. Alexander Leupolz (CSU) sagte, dass Toths Antrag kein Wahlkampf und keine Instrumentalisierung des Weltladens sein solle, „das glaubt nur einer, der auf der Brennsuppe dahergeschwommen ist.“

Stadträte aller Fraktionen unterstrichen ihre prinzipielle Unterstützung für den Weltladen und sicherten Hilfe zu, wenn der Umzug näher rückt und sich bis dahin keine Lösung fände. Jetzt brauche man aber dringender weitere Räume für die Verwaltung. Christian Toths Antrag wurde daher einstimmig abgelehnt.

