Weniger Vandalismus: Kamera an Mickhauser Kapelle macht sich bezahlt

Plus Die Überwachungskamera in der Hergottsruhkapelle hoch über Mickhausen hat sich bewährt: Seit dem Einbau ist der Vandalismus dort zurück gegangen.

Von Walter Kleber

Bei der Versammlung des Fördervereins war die Kamera an der Hergottsruhkapelle in Mickhausen ein Thema. Seit dem Einbau, so die Vorsitzende Margit Vogel, sei in und außerhalb der Kapelle schlagartig Ruhe eingekehrt. Das bestätigte auch Monika Rinke, die sich ehrenamtlich das ganze Jahr über um die Sauberkeit und um den Blumenschmuck in der Herrgottsruhkapelle kümmert: „Jetzt liegen nicht einmal mehr Zigarettenkippen herum.“

Zügig waren die Regularien bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins abgehandelt. Der Rückblick von Vorsitzender Margit Vogel galt - coronabedingt mit zeitlicher Verzögerung - dem Geschäftsjahr 2019. Bedingt durch die Corona-Pandemie sei das Vereinsgeschehen im laufenden Jahr 2020 dann völlig zum Erliegen gekommen. Dennoch hatte die Führungsriege des Fördervereins mit seinen 111 Mitgliedern in den zurückliegenden Monaten einige Punkte auf der Agenda, die umgesetzt wurden oder derzeit bereits in der konkreten Planung sind.

Herbstlaub macht an der Hergottsruhkapelle in Mickhausen viel Ärger

Sorgen bereitet dem Förderverein gerade jetzt im Herbst wieder das viele Laub, das die alten, teilweise unter Naturschutz stehenden Linden rings um die Kapelle abwerfen.

Der Holzwurm macht sich an den Bänken in der Kapelle bei Mickhausen zu schaffen. Bild: Walter Kleber

Das Herbstlaub verstopft alljährlich die Dachrinnen und muss mehrmals mühsam per Hand entfernt werden, damit Regenwasser bei verstopften Dachrinnen nicht ins Mauerwerk einsickert. Bei zwei Spengler-Fachfirmen sollen jetzt Angebote für eine Gitterabdeckung der Dachrinnen eingeholt werden.

In den Holzbänken in der Kapelle ist der Wurm drin

Ein Problem im Inneren der Kapelle ist der Holzwurm, der in den zehn Bankreihen des Gestühls reichlich Nahrung findet. Obwohl sich der Befall derzeit noch in Grenzen hält und nur vereinzelt Wurmmehl gesichtet wird, sind die Mitglieder des Fördervereins besorgt, dass der Holzwurm von den Bänken auf die kunstvoll geschnitzten Kreuzwegstationen an den Innenwänden der Kapelle überspringt. Mit einer Fachfirma für Schädlingsbekämpfung werden jetzt mögliche Gegenmaßnahmen diskutiert.

Risse im Mauerwerk der Herrgottsruhkapelle bei Mickhausen

Sieben Jahre nach dem Abschluss der umfangreichen Generalsanierung, bei der auch das gesamte Fundament der Kapelle stabilisiert wurde, machen sich am Mauerwerk schon erste kleine Risse bemerkbar. Weil das denkmalgeschützte Gebäude weiterhin „arbeitet“, werden solche, für die Statik letztlich ungefährlichen Risse auch weiterhin auftreten, so das Urteil von Baufachleuten. Etwas problematisch ist dabei nur die kunstvolle Deckenbemalung mit einer Darstellung des Lamm Gottes.

Weil die kleinen Risse auch an der Decke auftreten, nimmt auch das Deckengemälde Schaden und muss kostspielig restauriert werden. Bei einer einfarbig weißen Decke wären die Reparaturkosten hingegen überschaubar, so die Vorsitzende Margit Vogel.

