Wenn Bairisches auf Kuba trifft

Die sechs Männer von Cubaboarische Tradicional treten am Freitag, 27. September, um 20 Uhr im Saal des evangelischen Gemeindezentrums St. Johannes in Königsbrunn auf.

Wir haben Konzertkarten an unsere Leser verlost

Was haben Boarischer und Cha-Cha-Cha gemeinsam? Diese Frage kann niemand besser beantworten als die sechs Männer von Cubaboarische Tradicional. Sie musizieren quer durch die kubanische und bairische Musiklandschaft und schaffen so in ihren Worten „eine kunstvolle Verbindung von Heimatliebe, Traditionsbewusstsein und Weltoffenheit, Bodenständigkeit und Moderne“.

In Königsbrunn spielt die Gruppe als Auftakt des neuen Programms des Königsbrunner Kulturvereins. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 27. September, um 20 Uhr im Saal des evangelischen Gemeindezentrums St. Johannes.

Für den Event haben wir jeweils fünfmal je zwei Eintrittskarten verlost. Die Gewinner sind:

Die Karten liegen an der Abendkasse bereit (Ausweis nicht vergessen).

erhalten Sie zum Preis von 26 Euro im Kulturbüro der Stadt Königsbrunn, Marktplatz 9 (beim Rathaus), Telefon 08231/606260, in der Stadtbücherei Königsbrunn, Schwabenstraße 43, Telefon 08231/606255, oder unter www.reservix.de. Schüler, Studenten und KliK-Mitglieder bezahlen 22 Euro.

