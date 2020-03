vor 23 Min.

Wenn Patienten das Atmen schwerfällt

Das Basisteam des Sanocuore Pflegedienstes steht in der Wohngruppe Langerringen bereit: (von links) Denise Kratzer, Kai Markhoff, Sabrina Kratzer, Vera Frkovic, Jessica Kratzer und Natalia Schweigert.

Sanocuore hat eine Wohngemeinschaft für häusliche Intensivpflege in Langerringen eröffnet

Von Hieronymus Schneider

In der ehemaligen Arztpraxis in der Obermeitinger Straße in Langerringen hat Vera Frkovic, Leiterin des ambulanten Münchner Pflegedienstes Sanocuore, eine Wohngemeinschaft für häusliche Intensivpflege eröffnet.

Das Angebot der außerklinischen Pflege rund um die Uhr richtet sich an Patienten mit Atmungs- und Schluckstörungen, die nicht ambulant zu Hause gepflegt werden können. Ihnen soll trotz aller Umstände ein Leben in Würde ermöglicht werden. Jeder Bewohner oder dessen gesetzlicher Vertreter hat eine Stimme im „Gremium der Selbstbestimmung“, in dem alle wichtigen Entscheidungen getroffen werden, und das die Interessen der ambulanten Wohngemeinschaft gegenüber Dritten vertritt.

Die hellen Wohnräume im Erdgeschoss mit insgesamt 220 Quadratmetern bieten Platz für sechs tracheotomierte und beatmete Patienten. Die Einzelzimmer haben eine Größe von 15 bis 17 qm. Das gemeinsame Wohnzimmer bildet den Mittelpunkt des Zusammenlebens in der Wohngruppe und ist mit etwa 40 qm großzügig angelegt. Ein rollstuhlgeeignetes Badezimmer mit Dusche wird allen Hygieneanforderungen gerecht.

Die examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Vera Frkovic hat ein Basisteam mit fünf Mitarbeitern aufgebaut, das zur Aufnahme von Patienten bereitsteht. Dazu gehören Atemtherapeut Kai Markhoff, Krankenschwester Natalia Schweigert, sowie die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Sabrina, Denise und Jessica Kratzer. Das Team wird bei Aufnahme von Patienten auf bis zu 18 Pflegekräfte erweitert, sodass tagsüber drei und nachts zwei ausgebildete Pflegekräfte für die Patienten da sind. Der Pflegedienst Sanocuore ist von der zentralen Zulassungsstelle der AOK Coburg zertifiziert und untersteht der Heimaufsicht Augsburg.

Themen folgen