vor 45 Min.

Wenn Raketen am Himmel Ärger machen

Was ist erlaubt, was nicht? Leserin beklagt Lärm im Advent

Von Maximilian Czysz

Es knallt am Boden und funkelt am Himmel: Böller und Raketen gehören zu Silvester. Ärger gibt es, wenn außerhalb des erlaubten Zeitfensters ein Feuerwerk abgebrannt wird. Leserin Sabine Presnitz aus Schwabmünchen kritisiert: „Muss es sein, dass in der besinnlichen Adventszeit abends annähernd eine halbe Stunde geböllert wird?“

Das Feuerwerk war offenbar Teil einer Veranstaltung – die war angemeldet und damit ordnungsgemäß. Die Polizei hatte davon Kenntnis bestätigt Inspektionsleiter Gernot Hasmüller. Oft ist aber das Gegenteil der Fall: Wenn nämlich bei privaten Feiern geschossen wird. Ein bekanntes Problem: „Das hat überhandgenommen“, sagt der Schwabmünchner Ordnungsamtsleiter Wilhelm Haupeltshofer. Deshalb erteile die Stadt generell keine Ausnahmegenehmigungen mehr. Wer erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. Haupeltshofer appelliert an die Vernunft: „Man muss zum Beispiel an die Tiere denken, die plötzlich Probleme haben.“ Anders sei es bei einem Feuerwerk, auf das sich Anwohner und damit auch deren Haustiere einstellen können – zum Beispiel als Abschluss eines Volksfestes.

Tatsächlich müssen gewerbliche Feuerwerke nur angezeigt werden. Die Polizei erhält dann vom Gewerbeaufsichtsamt der Regierung von Schwaben eine „Anzeige über das Abbrennen eines Feuerwerks“ – das ist eine detaillierte und meist mehrseitige Beschreibung, zu der ein Lageplan gehört. Auf dem Dokument sind nicht nur genaue Angaben zum Ort und der Zeit festgehalten. Bestätigt werden muss auch, dass der Antragsteller genau weiß, was er macht. Auch Schutzvorschriften werden abgeklopft: Zum Beispiel geht es darum, ob sich „lärmempfindliche Objekte“ wie Kirchen, Krankenhäuser oder Altenheime in unmittelbarer Nähe befinden. Abgefragt wird auch, ob etwas besonders Entzündliches, wie Wald, Erntevorräte oder das Strohdach eines Gebäudes, im notwendigen Schutzbereich liegt. In der Anzeige sind zudem „Sicherheitsmaßnahmen“ festgehalten. Beispielsweise kann der Abbrennplatz mit einem Absperrband gegen unbefugtes Betreten gesperrt werden. Und: Löscher oder ein Erste-Hilfe-Set können genauso wie ein Windmesser zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit vorgeschrieben werden.

Für Feuerwerk an Silvester ist keine besondere Anzeige notwendig. Feuerwerkskörper der Klasse II – dazu zählen zum Beispiel Raketen, Böller und Römische Lichter – dürfen von Erwachsenen in der Zeit vom 31. Dezember 0 Uhr bis 1. Januar 24 Uhr abgefeuert werden. Die genauen Zeiten können zwischen den Gemeinden und Städten leicht abweichen. Es gibt auch bestimmte Orte, in deren Nähe das „Böllern“ völlig tabu ist. Dazu zählen beispielsweise Krankenhäuser, Kinder- und Altenheime oder Kirchen.

Themen folgen