17:50 Uhr

Wenn aus Bibelversen Musik wird

Der Schwabmünchner Chorregent bringt „Der Messias“ von Händel zur Aufführung.

Von Sybille Heidemeyer

„Halleluja“ – welch’ ein fulminantes Konzert präsentierte die Kirchenmusik St. Michael in der Schwabmünchner Stadtpfarrkirche! Chorregent Stefan U. Wagner brachte in diesem Jahr als großes Chor- und Orchesterwerk das bekannte Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel – gesungen in deutscher Sprache – zur Aufführung.

Und wie es das Publikum bei der Uraufführung im April 1742 in Dublin enthusiastisch feierte, brachten auch die zahlreichen Besucher in Schwabmünchen ihre Begeisterung mit lang anhaltendem Applaus und stehenden Ovationen zum Ausdruck.

Das Werk hat drei Teile

In seinem Grußwort lud Pfarrer Christoph Leutgäb die Besucher ein, nicht nur die Klänge zu genießen, sondern auch die Frohe Botschaft, die das Oratorium vermittelt, in ihr Leben zu lassen. Vertonte Händel für den „Messias“ doch Bibelverse vornehmlich aus den Propheten, Psalmen und den Evangelien.

Das Werk, das sich in drei Teilen der Verheißung und der Geburt Jesu, seinem Tod und seiner Auferstehung sowie der Erlösung widmet, besticht durch den Wechsel von mitreißenden Chorsätzen mit innigen Rezitativen und Arien.

Das festliche „Halleluja“ am Ende des zweiten Teils ist sicher der bekannteste Chorus des „Messias“. Diesen, wie auch die anderen, meist als Fugen gestalteten Chorsätze, sang der Konzertchor, der sich aus dem Kirchenchor und dem Jugendchor St. Michael und Projektsängern zusammensetzte, überzeugend in Ausdruck, Klang und Technik. Vor allem das stimmenstärkste Sopranregister brillierte bis in die höchsten Höhen.

Solisten beeindrucken

Das stimmlich hervorragende und koloraturenstarke Solistenensemble mit Hermine Eicke (Sopran), Marion Wildegger (Alt) und Gerhard Werlitz (Tenor) wurde von einem Bass-Solisten aus den eigenen Reihen komplettiert. Der 17-jährige Matthias Widmann aus Mickhausen, Sänger im Jugendchor St. Michael, beeindruckte mit erstaunlich reifem Bass und der souveränen Interpretation eines Rezitativs und der Arie „Das Volk, das da wandelt im Dunkel“.

Auch das Orchester Capella St. Michael musizierte wie gewohnt auf hohem Niveau, mit ruhiger Hand geführt von Stefan U. Wagner, der besonders auf die Ausgewogenheit zwischen Instrumentalisten und Sängern bedacht war.

