Wenn der Arbeitsplatz zum Fitness-Center wird

Von links: ein flottes Damentrio, mit Gabi Lang in der Mitte. Sie trägt bis zu zwölf Maß und braucht kein Fitnessstudio. Rechts rührt Festwirtin Michaela Krämmer die selbstgefertigte Soße für den Schweinebraten. Im Vorfeld großer Veranstaltungen kocht sie die Soße gleich literweise aus Karotten, Lauch, Zwiebeln und Sellerie. Die Küche im Festzelt ist für einen Ansturm von über 1000 Personen bestens gerüstet.

Bis zu 15 000 Schritte legt die Bedienung im Festzelt täglich zurück und einige stemmen zwölf Maß Bier auf ein Mal. Doch die Servicekräfte haben noch mehr zu schleppen. Worüber unsere Mitarbeiterin staunt

Von Claudia Deeney

Im Festzelt wird gegessen und getrunken und an besonderen Tagen kommen alle Gäste gleichzeitig, beispielsweise am Seniorenmittag. Rund 800 Besucher strömen da innerhalb kürzester Zeit Richtung Biertische und möchten natürlich auch gleich bedient werden. Das weiß Christian Krämmer als Wirt und sorgt vor. Deshalb sind am Seniorentag ab 11 Uhr zwanzig Bedienungen gleichzeitig im Einsatz. Diese werden vor Beginn ihres langen Arbeitstages, der bis 23 Uhr dauern wird, von Wirtin Michaela Krämmer eingeteilt.

Gabi Lang ist eine der fleißigen Damen, sie hat zusammen mit einem Kollegen Biertische draußen bekommen. Die liegen mittags noch in der Sonne, das stört sie aber nicht. Zwölf Maß Bier kann sie auf einmal tragen, wenn es sein muss und sie sagt lachend: „Fitnessstudio und Sonnenbank brauche ich nicht, das habe ich schon hier“.

An normalen Festtagen legt sie rund 15000 Schritte zurück, am Seniorenmittag können es leicht noch ein paar mehr werden. Dabei ist die Distanz gar nicht so weit, zwischen Tischen und Getränkeausgabe, die Menge entsteht durch das ständige Hin- und Hergelaufe. „Ich liebe meine Arbeit, einen anderen Job könnte ich mir nicht vorstellen“, sagt sie und verteilt während des Gesprächs mit unserer Zeitung schon mal Aschenbecher auf ihre Tische.

Auch Konrad Pirc liebt seinen Job, das glaubt man auch, macht er ihn schließlich schon seit über 35 Jahren. Bevor er loslegt, sortiert er seinen Gürtel, an dem sich viele Beutel und Taschen befinden. Unsere Mitarbeiterin nimmt das gute Stück mal probeweise in die Hand und ist erstaunt darüber, wie schwer der Gürtel ist.

Eine Waage ist leider nicht zur Hand, aber mindestens fünf Kilo wiegt das Accessoires, ohne das es nicht geht, weil da beispielsweise ein Haufen Wechselgeld drin sein muss. Des Weiteren befinden sich in einem der Beutel ein sogenanntes Kellnerbesteck mit Getränkeöffner, Feuerzeug, Bestellblöcken und Kugelschreibern. Das alles trägt Pirc den ganzen Tag, zusätzlich zu dem, was er auf die Tische stellen wird, mit sich rum.

Und auf den Tischen wird neben den Getränken, die der Wirt zum Seniorenmittag günstiger anbietet, auch Essen stehen. Gegen Vorlage der Bons, die von der Stadt vor Ort ausgeteilt wurden, gibt es in diesem Jahr Schweinerollbraten mit Sauerkraut, Soße und Semmeln. Und bis auf Letzteres hat Wirtin Michaela Krämmer mit ihrer Mannschaft alles selbst zubereitet und gekocht.

Im seitlichen Teil des Festzelts gibt es dafür einen abgeschirmten Kochbereich, ausgestattet mit extra großen Töpfen sowie mehreren Konvektomaten, sprich Heißluftdämpfern, für das Zubereiten der Rollbraten. Um solch eine Menge von Essensgerichten, möglichst schnell auf die Tische zu bringen, ist die entsprechende professionelle Ausstattung auch in einem Festzeltbetrieb nötig und vorhanden.

Krämmer hat pro Kopf circa 250 Gramm Fleisch gerechnet und vorsichtshalber geht er von 1000 Portionen aus. Es muss also eine riesige Menge Fleisch relativ gleichzeitig fertig werden. Soße und Sauerkraut das machen die Wirtsleute in Mengen nach Erfahrungswerten, das kann beim besten Willen nicht genau angegeben werden, nur soviel ist laut dem Wirt sicher: „Es ist immer ausreichend da, jeder der einen Bon hat, bekommt auch sein Essen“.

Davon gehen auch Dieter Glass und seine Frau Ilsemarie aus. Sie sind mittlerweile Stammgäste am Seniorenmittag und kommen gerne, wie sie sagen: „Es ist immer schön hier, wir genießen das Essen, das Trinken und das Zusammensein auf der Gautsch“.

