Wenn die Kollegen wieder mit Grippe flach liegen

Plus Wer sich unbedingt schützen sollte und wie es Arbeitgeber im Landkreis es mit der Grippeschutzimpfung halten.

Die ersten hat es schon erwischt und es werden im Laufe des Winters noch mehr werden: Die Grippewelle rollt wieder an. Dann können in den Firmen wieder ganze Abteilungen in Bedrängnis kommen und an den Schulen der Unterricht ausfallen. Dabei wäre jetzt wieder die ideale Zeit für eine Grippeschutzimpfung, meint auch Jakob Berger, Bezirksvorsitzender beim bayerischen Hausärzteverband. Allerdings sei die Impfung nicht nur für schwache Patienten wichtig, sondern auch für die Menschen, die mit ihnen arbeiten. Gerade medizinisches Personal oder Pflegekräfte sollte auf jeden Fall geimpft sein, die gleiche Notwendigkeit sieht er bei Erziehern oder Lehrern. „Die Grippe ist keine harmlose Krankheit“, betont er abschließend.

Deshalb machen sich auch viele Arbeitgeber Gedanken über Präventionsmaßnahmen – vor allem, wenn ihre Mitarbeiter mit kranken Menschen zu tun haben wie in der Wertachklinik Schwabmünchen. „Wir bieten seit vielen Jahren Grippeschutz-Impfungen an. Heuer ging es schon im September los“, sagt Kornelia Kowaltzuk, Bereichsleiterin Pflege in dem Schwabmünchner Krakenhaus. Eine verpflichtende Impfung für das Pflegepersonal gäbe es aber nicht, weil dies aus gesetzlichen Gründen nicht zulässig sei. Kornelia Kowaltzuk: „Unserem Pflegepersonal empfehlen wir aber dringend, sich impfen zu lassen, und der Großteil macht das auch.“ In der Schwabmünchner Wertachklinik werden die Termine für die Impfung abgesprochen, damit niemand lange warten muss und es sei auch genügend Impfstoff vorhanden.

Kostenlose Impfung gegen Grippe in Graben

Die Firma Amazon in Graben bietet ihren Mitarbeitern ebenfalls eine kostenlose Grippeschutzimpfung an. Nina Miehle, Gesundheitsmanagerin im Amazon Logistikzentrum Graben: „Gesundheit ist ein wichtiges Thema für Amazon. Wir bieten Grippeschutzimpfungen für die Mitarbeiter in allen deutschen Logistikzentren an. In Graben hatten die Mitarbeiter die Chance, sich während der Gesundheitstage am 16./17 Oktober impfen zu lassen. Die Impfung ist eines von vielen Angeboten für die Mitarbeiter am Standort.“ Mehrere hundert Mitarbeiter haben in Graben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich gegen Grippe impfen zu lassen.

Der MVV Industriepark Gersthofen bietet seinen Mitarbeitern jedes Jahr eine Impfung durch ihren Werksärztlichen Dienst an. Dieses Jahr wurde die Impfung bereits Mitte September durchgeführt. „Das Angebot wird immer wieder gut angenommen“, erklärt Ingrid Knöpfle, die Sprecherin des Industrieparks. Sie ergänzt: „Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht, aber die Impfung ist wichtig zur Vorbeugung und um zu verhindern, dass Leute ausfallen.“

Das müssen Sie über Grippe wissen 1 / 11 Zurück Vorwärts Grippe oder Influenza ist mehr als eine ganz normale Erkältung.

Eine normale Erkältung - oder eben grippaler Infekt - äußert sich durch Husten, Schnupfen, Müdigkeit, Kopfschmerzen und leichtem Fieber.

Gewöhnlich ist eine Erkältung nach etwa einer Woche wieder verschwunden.

Von einer echten Grippe spricht man dann, wenn die Erkrankung durch das Influenza-Virus ausgelöst wurde.

Übertragen wird das Grippevirus von Mensch zu Mensch über Tröpfcheninfektion.

Typisch für eine Influenza ist - im Vergleich zu einer gewöhnlichen Erkältung zum Beispiel - der plötzliche Beginn mit schwerem Krankheitsgefühl und hohem Fieber.

Grippewellen kursieren in der Regel acht bis zehn Wochen lang.

In Deutschland sterben jährlich mehrere Tausend Menschen an Influenza.

Im Winter sind Grippeviren noch aggressiver als sonst: "Influenzaviren sind besonders stabil, wenn es kalt und trocken ist", sagt Glasmacher.

Gegen die echte Influenza kann man sich impfen lassen. Weil sich die Viren ändern, muss man den Impfschutz aber jedes Jahr erneuern

Antibiotika helfen übrigens nicht gegen eine Grippe. Denn sie können nur Bakterien bekämpfen, nicht aber Viren.

Dr. Berger empfiehlt die Grippeschutzimpfung vor allem älteren Menschen, Asthmatikern und Herzkranken. Auch Patienten, die an einer chronischen Form der Bronchitis leiden, sollten sich unbedingt impfen lassen. Alles in allem betont er aber: „Grundsätzlich kann sich jeder Mensch gegen die Grippe impfen lassen.“

In der Praxis scheiterte das allerdings in den vergangenen Jahren oftmals an den Lieferschwierigkeiten der Pharmaindustrie. Im vergangenen Jahr war der Impfstoff nämlich nicht nur hier in der Region, sondern in ganz Deutschland kaum mehr zu bekommen.

Jakob Berger glaubt nicht, dass sich diese Situation wiederholt. Normalerweise würden sich Pharma-Konzerne und Apotheken auf die Nachfrage einstellen. Ein Apotheker aus der Region ist allerdings skeptisch, ob wieder genügend Impfstoff für alle zur Verfügung stehen wird. Die Situation sei ähnlich unübersichtlich wie im vergangenen Jahr. Vorbestellungen seien zwar ausgeliefert und auch die ein oder andere Nachbestellung komme an. Kurzfristige Bestellungen könne er allerdings kaum bedienen.