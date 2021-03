vor 17 Min.

Wer die Lechfeldhalle in Kleinaitingen nutzen will, muss künftig zahlen

Plus Die Rechnungsprüfung bemängelt, dass die Mehrzweckhalle in Kleinaitingen ein Gewerbebetrieb ist. Deshalb muss jetzt eine Gebührensatzung erlassen werden.

Von Hieronymus Schneider

Die Lechfeldhalle ist seit Beginn der 1980er-Jahre ein zentraler Ort für die Kleinaitinger Vereine. Während die Nutzung bei Veranstaltungen mit Eintrittsgeld im Einzelfall geregelt wurde, war die sonstige Belegung für die örtlichen Vereine seit rund 40 Jahren kostenfrei und damit waren alle zufrieden. Diese Praxis wurde jedoch bei der überörtlichen Rechnungsprüfung durch das Landratsamt als Aufsichtsbehörde beanstandet.

Die Prüfer stellten fest, dass die Mehrzweckhalle als Gewerbebetrieb der Gemeinde umsatzsteuerpflichtig sei und deshalb die Nutzung im Haushalt nachgewiesen werden müsse. Dazu ist zwingend eine Benutzungs- und Gebührensatzung zu erlassen.

Wie hoch fällt die Gebühr für Nutzung der Lechfeldhalle aus?

Ein Entwurf für diese Satzung wurde von der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen ausgearbeitet und den Gemeinderäten zur Meinungsbildung vorgelegt. Die Ratsmitglieder sollen sich nun Gedanken über die Höhe der Nutzungsgebühren machen und darüber in weiteren Sitzungen zu einem Satzungsbeschluss kommen. Bürgermeister Rupert Fiehl sagte, dass es der Gemeinde unbenommen bleibe, die Vereine auch im Rahmen der Förderung durch Zuschüsse zu entlasten.

Die Sporthalle dient den verschiedenen Abteilungen des FC Kleinaitingen von Gymnastik über Kinderturnen und Tanzen, sowie Volleyball und Skigymnastik bis zum Seniorensport als Trainings- und Spielstätte. Die Mehrzweckhalle beherbergt seit dem Umbau in den Jahren 2001 und 2002 auch eine Gaststätte, die seit Oktober vergangenen Jahres neu als „Anna's Restaurant“ verpachtet wurde. Für das Untergeschoss besteht ein Dauerpachtvertrag mit dem Schützenverein. Neben den Schießanlagen gibt es im Keller auch eine Kegelbahn. Die Sporthalle bietet auch Platz für 300 Sitzplätze bei kulturellen Veranstaltungen wie Konzerten des Musikvereins oder dem Starkbierfest des CSU-Ortsverbandes.

Gemeinsame Corona-Schnellteststation im Lechfeld angeregt

Stefanie Kistler-Magel (CSU/UL) regte in der Sitzung außerdem eine gemeinsame Corona-Schnellteststation für die Schulen und Kindergärten in den Gemeinden auf dem Lechfeld an.

