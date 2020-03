vor 55 Min.

Wer hebt den schwersten Feuerstein?

Feuerwehr und Steinheberverein organisieren Starkbierfest in Klosterlechfeld. Was die Besucher erwartet

Von Hieronymus Schneider

Kaum ist der Fasching vorbei, verwandelt sich das Feuerwehrhaus in Klosterlechfeld von der Narrenhochburg in die Ruhmeshalle der starken Männer und des starken Biers.

Die Vereinigung von Feuerwehr und Steinheberverein Lechfeld (STHV) organisiert den Feuerstein-Cup, eine Mischung aus Starkbierfest und sportlichem Wettkampf. Diesmal haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen, damit sich auch nicht geübte Steinheber in einem Wettbewerb messen können. Es wird einen bayerischen Zweikampf aus den Disziplinen Steinheben und Maßkrugstemmen als Publikums- oder Vereinswettbewerb geben.

Dabei treten Zweier-Teams an, wobei einer den 125 Kilogramm schweren Damenstein in die Höhe wuchtet und der andere einen vollen Maßkrug am ausgestreckten Arm hält. Die gezogene Höhe und die gestemmte Zeit werden als Ergebnis addiert. Nach diesem Publikumswettbewerb treten dann die Sport-Steinheber zum Kampf um den begehrten Feuerstein-Cup auf die Bühne. Im Vorjahr triumphierte der Klosterlechfelder Lokalmatador Andreas Jahn über die Konkurrenz aus dem südbayerischen Raum. Auch ein Zillertaler war in seiner Tracht als internationaler Farbtupfer dabei.

Das Spektakel findet am Samstag, 21. März, ab 19 Uhr statt. Einlass ins Feuerwehrhaus ist ab 18 Uhr. Im Eintrittspreis von 12 Euro sind ein Essen und ein Getränk enthalten. Eintrittskarten können im Vorverkauf am Montag, 9. März, von 19 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 15. März, von 10 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus in Klosterlechfeld erworben werden. (Foto: Steinhebeverein)

