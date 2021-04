Wer ist der Steinwerfer von Klosterlechfeld?

Erneut hat jemand in Klosterlechfeld Steine auf ein Auto geworfen.

Auf einen Kleinwagen, der im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Elias-Holl-Straße in Klosterlechfeld stand, hat ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag mehrere Steine geworfen. Damit nicht genug.

Laut Polizei wurden in dem Hof auch Rasierklingen und Glasscherben ausgelegt. Der Schaden an dem Auto beträgt etwa 2000 Euro. Bereits vor acht Tagen wurden dort nachts zwei Autos mit Steinen beworfen und erheblich beschädigt. Der Schaden an einem Opel Agila und einem Hyundai i30 belief sich auf etwa 3000 Euro.

Zeugen sollen sich melden

Die Polizei sucht jetzt Zeugen: Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 08232/96060 an die Polizeiinspektion Schwabmünchen wenden.

Lesen Sie dazu auch: