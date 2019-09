vor 19 Min.

Wer kommt aus dem Escape-Room frei?

Das ist der neue Escape-Room in Untermeitingen.

Die Kinder- und Jugendarbeit Lechfeld hat sich für das Ferienprogramm etwas Besonderes einfallen lassen.

Der Bau eines Escape-Rooms im Jugendhaus Untermeitingen war die besondere Ferienprogramm-Aktion der Kinder- und Jugendarbeit Lechfeld. Im August wurde dieser Raum an nur drei Tagen mit 15 Helfern und mit Hilfe von Pinseln und Stichsäge, unzähligen Schrauben, Stroh und vielem mehr im Rahmen des Ferienprogramms angelegt. Das Motto widmet sich ganz der Geschichte des Lechfelds, genauer gesagt der Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955.

Auf diese Weise wird neben dem Rätseln, Knobeln und Lösen noch etwas Lokalgeschichte vermittelt. Die Besucher haben eine Stunde Zeit, um sich durch Lösen der Aufgaben aus dem Raum zu befreien.

Bis zum Montag, 9. September, erfolgt die Anmeldung unter www.junges-lechfeld.de/ferienprogramm. Danach können Interessierte per E-Mail an escaperoom@junges-lechfeld.de einen Termin finden, der dann für die Besuchergruppe freigeschaltet wird. Die Teilnehmerbeiträge von 15 Euro pro Person dienen ausschließlich der Refinanzierung des Escape Rooms.

Zwei Neuerungen gibt es beim Ferienprogramm Lechfeld

In diesem Jahr hat das Ferienprogramm Lechfeld eine doppelte Neuerung erfahren. Zum einen ist es nun digital unter www.junges-lechfeld.de/ferienprogramm zu finden und zum anderen wird es seit 2018 von der gemeindlichen Jugendpflege Untermeitingen und der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit auf dem Lechfeld koordiniert und organisierend betreut. Wie bereits im Vorjahr trat die Kinder- und Jugendarbeit des Lechfelds, ausgeführt von den drei pädagogischen Mitarbeitern des Kreisjugendrings Augsburg-Land, Manuel Fischer, Sebastian Finkenberger und Matthias Schäfer, neben weiteren zumeist ehrenamtlichen Veranstaltern auch heuer mit einer Vielzahl an spannenden und abwechslungsreichen Aktionen im Lechfelder Ferienprogramm in Erscheinung.

Von Spiel- und Spaßangeboten wie Gummihuhngolf in der Gräbinger Turnhalle über den Besuch des Singoldsandkastens standen auch Besichtigungen des Rettungszentrums des Roten Kreuzes und der Polizeiinspektion Schwabmünchen auf dem Programm. Die Kreativität konnte beim Werkeln unter dem Motto „Film ab!“ im BMW-Museum in München und dem Basteln von Tontopf-Leuchttürmen entfaltet werden.

Außerdem gab es ein Verkehrssicherheitstraining beim Kiddi-Car-Center in Fürstenfeldbruck und das Spielmobil des Kreisjugendrings an der Schule in Klosterlechfeld. (rony)

