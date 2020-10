vor 3 Min.

Wer ritzt die Herzen in die Autos in Schwabmünchen?

Wieder hat ein Unbekannter ein Herz in ein Auto in Schwabmünchen geritzt. Es ist der siebte Fall dieser Art.

Von Felicitas Lachmayr

Wieder hat ein Unbekannter in Schwabmünchen zugeschlagen und ein Herz in ein Auto geritzt. Es ist der siebte Fall dieser Art innerhalb von zwei Wochen. Diesmal beschädigte der Täter einen schwarzen Skoda. Mit einem spitzen Gegenstand ritzte er ein gebrochenes Herz in den Lack auf der Motorhaube. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr. Er steckt hinter der Serie? Die Polizei rätselt.

Der Besitzer des Autos bemerkte die Kratzer und meldete sich umgehend bei der Polizei. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 500 Euro. Wie bereits zuvor war das Auto wieder in der Straße Am Ziegelstadel in Schwabmünchen geparkt. Dort hatte der Unbekannte in der vergangenen Woche schon einmal ein Auto zerkratzt. Zwischen Montag und Dienstag ritzte der Täter ein Herz in den Kotflügel eines Daimlers und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 800 Euro.

Polizei schließt Kind als Verursacher der Kratzer aus

Ob es sich bei dem Ritzer um einen oder mehrere Täter handelt, kann die Polizei derzeit nicht sagen. "Wir haben leider noch keine konkreten Hinweise zu den Taten erhalten", sagt Walter Schmid, Hauptkommissar der Schwabmünchner Polizei, auf Nachfrage. Auch kann Schmid keine Angaben dazu machen, ob es sich um einen Jugendlichen oder Erwachsenen handelt.

Nur so viel scheint sicher: "Mit Blick auf die Ausführung der Kratzer dürfte ein Kind als Täter ausscheiden", sagt Schmid. Denn meist wurde nicht irgendein Gekrakel in den Autolack geritzt, sondern ein eindeutig erkennbares, gebrochenes Herz.

Herzen in Autos geritzt: Täter schlägt immer in den gleichen Straßen zu

Der erste Fall hatte sich Anfang Oktober in der Pflegamtsstraße in Schwabmünchen ereignet. Dort wurde ein schwarzer Daimler an der Beifahrerseite zerkratzt. Von einem Herz im Lack war im Polizeibericht damals noch nichts zu lesen. Doch von da an häuften sich die Fälle. Allein in der vergangenen Woche gingen nun sechs weitere Anzeigen bei der Polizei ein. In allen Fällen parkten die Autos entweder in der Pflegamtsstraße oder in der direkt angrenzenden Straße Am Ziegelstadel in Schwabmünchen. Jedes Mal hinterließ der Täter ein Herz im Lack.

Inzwischen verursachte der Unbekannte mit seinen Kratzern einen Gesamtschaden in Höhe von 4400 Euro. Doch die Polizei tappt weiter im Dunkeln. Zwar werden in Schwabmünchen immer wieder Autos beschädigt. Seit Anfang dieses Jahres registrierte die Polizei insgesamt 24 Fälle von Sachbeschädigung an Autos - die gebrochenen Herzen mit eingerechnet. Doch eine solche Serie an Sachbeschädigungen ist eher ungewöhnlich.

Auch bei den Randalen in Bobingen tappt die Polizei bislang im Dunkeln

Doch auch in Bobingen ermittelt die Polizei derzeit wegen einer Reihe von Sachbeschädigungen. In der Stadt hatten sich die Fälle von Vandalismus in den vergangenen Wochen gehäuft. Erst am Wochenende hatten Unbekannte eine Sitzbank beschädigt und Fassaden in der Siedlung beschmiert. Vor wenigen Wochen wurden im Singoldpark Bänke aus der Verankerung gerissen und in den Weiher geworfen. Wenig später stand das dortige Insektenhotel in Flammen.

Die Stadt hat sich inzwischen mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt und eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt für den ersten Hinweis, der zum Täter führt. Die Polizei ist verstärkt im Singoldpark in Bobingen unterwegs. Doch von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Auch die Schwabmünchner Beamten hoffen auf Hinweise, wer die Herzen in die Autos geritzt haben könnte. Zeugen, die etwas zu den Vorfällen sagen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollten sich umgehend unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.

