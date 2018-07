01.08.2018

Wer will mit nach Fatima?

Anmeldungen zur Pilgerreise möglich

Von Hieronymus Schneider

Die Vorbereitungen für die Pilgerreise 2019 der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld nach Fatima sind abgeschlossen. Die siebentägige Reise beginnt am 11. Juni, am 17. Juni 2019 kommt die Reisegruppe wieder zurück.

Seit vielen Jahren finden in Fatima von Mai bis Oktober jeweils am zwölften und 13. Tag des Monats die großen Feierlichkeiten mit Gottesdiensten und beeindruckenden Marienprozessionen vor dem riesigen Heiligtumskomplex mit Zehntausenden Pilgern aus aller Welt statt. Seit dem 13. Mai 1917 wird viel über die Erscheinungen der Muttergottes, welche die Seherkinder erlebt haben, spekuliert. Die Zeit in Portugal wird auch genutzt, um dieses Land mit seiner ruhmreichen Vergangenheit und bedeutenden Sehenswürdigkeiten kennenzulernen, das weit mehr als nur Sonne an der Algarve und Portwein zu bieten hat.

So ist der geplante Reiseablauf: am 11. Juni Flug von München nach Porto. Nach der Ankunft Fahrt nach Braga zu einer der schönsten Wallfahrtskirchen Bom Jesus do Monte. Weitere Besichtigungen in Fatima und dem meistbesuchten Badeort Nazaré mit dem Ortsteil Sítio schließen sich an. Der 13. Juni steht ganz im Zeichen der Teilnahme an den Wallfahrtsfeierlichkeiten in Fatima. Am Tag danach werden die Universitätsstadt Coimbra und der größte Kulturpark Portugals, Buçaco, besichtigt. Im Karmeliterkloster von Coimbra, wo Schwester Lucia, die Letztverstorbene der Fatima-Kinder lebte, wird ein Gottesdienst gefeiert.

Der vorletzte Tag in Fatima wird mit dem Besuch des zum Weltkulturerbe zählenden Klosters in Batalha und des Zisterzienserklosters Mosteiro de Santa Maria in Alcobaça mit der größten Kirche Portugals erfüllt. Am 16. Juni verlässt die Reisegruppe Fatima mit der Fahrt nach Lissabon. Den Abschluss der Reise bildet ein gemeinsamer Gottesdienst im Geburtshaus des heiligen Antonius von Padua. Am Nachmittag des 17. Juni ist der Rückflug von Lissabon nach München geplant.

Anmeldungen und Informationen zu dieser Reise liegen in allen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld ab dem 11. August aus. Weitere Auskünfte und Einzelheiten über diese Reise werden von Edwin Berger unter Telefon 08232/2373 erteilt. Der erste Informationsabend findet voraussichtlich im September in Klosterlechfeld statt.

