Wer wird Angis neues Herzblatt?

Plus Beim Narrenabend in Untermeitingen werden nicht nur Partner für Politprofis gesucht. Auch die Lokalpolitik wird aufs Korn genommen. Gibt’s bald eine Peepshow im alten Sparkassengebäude?

Traditionell zog die Faschingsgesellschaft (FGU) Imhofia Untermeitingen zu den Klängen der Musikkapelle Untermeitingen unter der Leitung von Dirigent Ortwin Schnabel in die Imhofhalle ein und begann damit prunkvoll einen Abend mit Spannung und Scherz, guter Unterhaltung und süffisantem Humor, der oftmals auch das lokale Geschehen rund um das Lechfeld beleuchtete.

Besonders schön bei der Imhofia: Das Programm des Narrenabends wird beinahe gänzlich aus den eigenen Reihen gestaltet und zeigt somit viel örtlichen Bezug. Hier wird die Faschingszeit genutzt, um der Politik auf die Finger zu schauen, um die kleinen besonderen Eigenschaften der Lechfelder herauszustellen oder um die Menschen aufzurütteln.

Und selbstverständlich dürfen bei den Narrenabenden die hauseigenen Garden und Showtanzgruppen nicht fehlen, die sowohl bei der Kindergarde als auch bei großen Garde mit tollen Kostümen und fantasievollen Tänzen punkteten.

Den tänzerischen Anfang machte die Kindergarde unter der Leitung von Tanja Merz und Moni Klöss, bevor die zwei Untermeitinger Putzweiber Linda Bihler und Christiane Fery über so manches Fremdwort referierten. Da hatten sowohl Grammatiker als auch Dramatiker ihre helle Freude daran.

Die große Garde, trainiert von Marina Jöckle und Sandra Eckmann, ließ sich auch von einem hängenden Tonband nicht aus ihrer Professionalität bringen und schwang gekonnt die langen Beine.

Datenschutz auf dem Friedhof?

Einen Blick in das Untermeitinger Rathaus warfen danach Michael Klingshirn und Maximilian Kaiser. Ob dort die schwarze Null abgeschafft wird, der Pisa-Test für Rathaus-Hausmeister eingeführt oder der Datenschutz auf dem Friedhof überprüft – das größte Wunder war für die beiden auf jeden Fall die Fertigstellung des Schützenheims.

Die beiden Nachbarn Maximilian Osterried und Wolfgang Strohmayer, die schon fast zum Inventar der Imhofia gehören, brachten ihre Kritik musikalisch an: Ob sie vom Skandal um’d Grundschul sangen oder die Badehose zum Besuch im neuen Kindergartenschwimmbad einpackten – am Ende landeten die beiden doch im Lechpark und seinen geplanten neuen Einkaufsmöglichkeiten. Dazu suchten sie auch Nachmieter für das ehemalige Sparkassengebäude – am liebsten eine Brauerei oder eine Peepshow. Prost!

Ob Untermeitingen, die Perle des Lechfelds, dann aber eher Prinzessinnen oder Drachen in den heimischen Betten beherbergte, blieb doch jedem selbst überlassen.

Männerballett der Pfundigen

Der kleine Markus „Meggi“ Schmid machte danach seine eigene Runde durch Untermeitingen und prangerte vor allem das Wirtshaussterben und mit ihm das Aussterben der gefliesten Pissoirs an. Um das zu verhindern, verlieh er am Ende seines Vortrags sogar den „Brunzkachelorden“ an Bürgermeister Simon Schropp und Altbürgermeister Georg Klaußner.

Die Gäste aus Schwabmünchen, das Männerballett die Pfundigen, nahmen die Besucher in der Imhofhalle mit auf eine Traumreise durch tiefe Meere, mit wilden Piraten und bunten gelben Quietscheentchen.

Einen „Witz ohne Worte“ trugen Sonja und Harald Zehentbauer vor, sie wurden am Ende abgelöst von den Elferräten Monika Osterried und Wolfgang Müller, die sich dem Blattsalat ebenfalls gewachsen zeigten.

Ob Laternenumzug oder Faschingssitzung, die lustigen Weiber vom Lechfeld hatten in diesem Jahr zu viel gebechert. Der Schnaps tat ihnen in ihrem Lied nicht gut und so kamen einige lustige Strophen zum Vortrag.

Englischer Gockel und amerikanischer Mauerheld

Letzter Höhepunkt des Abends war das Untermeitinger Herzblatt, bei dem Angie (Markus Schmid) ihren Liebsten suchte: einen englischen Gockel (Florian Osterried), einen amerikanischen Mauerheld (Rainer Thoma) oder einen türkischen Bartträger (Michael Ambros). Am Ende machte dann aber doch der russische Bär (Maximilian Kaiser) das Rennen. Für Stimmung sorgten abschließend die Männertanzgruppe Danzbazis, die diesmal als heiße Feuerwehrmänner auf die Bühne kamen, und die große Showtanzgruppe, die sich dem diesjährigen Motto der Imhofia „Dschungel“ verschrieben hatte.

Mehr Eindrücke vom Narrenabend gibt’s im Internet unter www.schwabmuenchner-allgemeine.de/bilder.