vor 43 Min.

Werbegemeinschaft verlost ein Auto

Erlös kommt der Rettungshundestaffel zugute

Dieses Jahr findet zum ersten Mal die Schwabmünchner Weihnachtsverlosung statt. Durchgeführt wird sie von der Werbegemeinschaft Schwabmünchen zugunsten der Johanniter Unfall Hilfe Rettungshundestaffel Schwabmünchen. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Auto Smart ForFour.

Die Lose hierfür gibt es schon jetzt zu kaufen. Der Reinerlös geht an die Rettungshundestaffel der Johanniter und wird für ein neues Einsatzfahrzeug verwendet. Die Rettungshunde werden eingesetzt, um vermisste Personen wiederzufinden, auch in Fällen, wenn Helikopter und Drohnen bei der Suche nicht mehr weiterhelfen können. Die Einsatzkräfte der Rettungshundestaffel sind alle ehrenamtlich tätig und das ganze Jahr über rund um die Uhr erreichbar.

Die Lose sind erhältlich am Eröffnungstag des Hoigarten am Stand der Johanniter Unfall Hilfe, bei Aktionen der Rettungshundestaffel Schwabmünchen und in folgenden Geschäften: Allianz Wiedenmann (Jahnstraße 4), Autohaus Rössle (Kaufbeurer Straße 52), Blütenwerk (Raiffeisenstraße 4), Buchhandlung Schmid (Fuggerstraße 14), Einrichtungshaus Bruckner (Augsburger Straße 76), Eliflora (Fuggerstraße 36), TV Strack (Jahnstraße 4), Friseursalon Betz (Lechfelder Straße 12), Gesundheitshaus Reichart (Fuggerstraße 20), Hautnah Dessous (Fuggerstraße 50), Heikes Friseurteam (Fuggerstraße 43), Optiker Michael Großmann (Kaufbeurer Straße 4), Marktkauf (Falkensteinstraße 2), Autohaus MedeleSchäfer (Gottlieb-Daimler-Straße 2), Modehaus Schöffel Lowa Store (Fuggerstraße 19), Optik Jauchmann (Schulstraße 1), Sonnen-Apotheke (Mindelheimer Straße 6) und im Weltladen an der Michaelskirche. (SZ)

