Werden die Kindergartenbeiträge in Obermeitingen erhöht?

Plus Sollen die Gebühren für die Betreuung in der Kindertageseinrichtung St. Mauritius erhöht werden? Darüber diskutieren die Obermeitinger Räte kontrovers.

Die letzte Beitragsanpassung war im Kindergartenjahr 2019/2020. Das Bistum Augsburg und die Finanzverwaltung der VG Igling halten eine Gebührenanpassung aufgrund der finanziellen Defizite der vergangenen Jahre sowie der gestiegenen Personalkosten für dringend notwendig. "Jetzt ist ein ungünstiger Zeitpunkt für eine Erhöhung", legte Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) seinen Standpunkt dar. Zum einen seien die Einschreibungen für das kommende Kindergartenjahr schon gelaufen, zum anderen beeinträchtigten die Bauarbeiten an der alten Schule direkt neben der Kindertageseinrichtung deren Betrieb. Die Mehrheit der Gemeinderäte sah das genauso und sprach sich dafür aus, in diesem Herbst über eine Gebührenanpassung zum Kindergartenjahr 2022/2023 zu beraten.

Schnelles Internet: Die Telekom will in Obermeitingen Glasfaser verlegen

Breitbandausbau: Die Telekom beabsichtigt, das Telekommunikationsnetz im Gemeindegebiet auf ein FTTH-Netz (Fibre to the Home, Glaserfaser bis ins Gebäude) aufzurüsten. Der Gemeinderat stimmte einer gemeinsamen Erklärung zu dem geplanten Ausbau der Breitbandinfrastruktur in der Gemeinde Obermeitingen durch die Telekom zu.

Auftragsvergabe Elektroarbeiten alte Schule: Ein Betrieb aus Bad Wörishofen erhält von der Gemeinde den Auftrag für die Elektroarbeiten beim Um- und Ausbau der alten Schule. Die Angebotssumme beträgt gut 297.000 Euro.

Kostenzuschuss Malteser Hilfsdienst: Die Gemeinde Obermeitingen gewährt dem Malteser Hilfsdienst e.V. auf deren Antrag hin einen einmaligen Zuschuss zu den laufenden Kosten aus dem Jahr 2020 in Höhe von 0,50 Euro pro Einwohner.

Lesen Sie dazu auch: