Wertach und Lech: Wie gefährlich ist das Baden im Fluss?

Plus Ein Sechsjähriger liegt nach einem Badeunfall am Lech im Krankenhaus. Ein 60-Jähriger wird vermisst. Warum die Wasserwacht vor Fließgewässern warnt.

Von Philipp Kinne und Maximilian Czysz

Dramatische Szenen spielten sich am Wochenende am Lech ab. Ein Sechsjähriger trieb beim Baden im Gersthofer Lech plötzlich etwa 600 Meter weit ab und ging unter. Sofort eilte ein Badegast herbei und begann mit der Reanimation. Mittlerweile liegt der Bub im Krankenhaus. Laut Polizei befindet er sich in einem „kritischen Zustand“. Der Fall zeigt, wie gefährlich fließende Gewässer sein können. „Flüsse sind zum Teil sehr tückisch“, bestätigt Michael Ringel von der Wasserwacht Schwabmünchen, der vor wenigen Tagen zu einer rätselhaften Suchaktion am Lech gerufen wurde.

Rätselhafte Suchaktion in der Nacht

Gemeinsam mit Kollegen der Wasserwacht suchte er nachts das Ufer der Staustufe 19 ab. Gegen 2 Uhr hatte ein Autofahrer beobachtet, wie zwei Männer in Kaufering etwas über das Brückengeländer hoben und dann wegliefen. Sofort begann eine große Suchaktion. Sogar ein Polizeihubschrauber flog den Lech ab. Gefunden wurde bislang nichts. „Er gibt auch keinerlei Hinweise“, teilte gestern ein Sprecher der zuständigen Polizei in Landsberg mit.

60-Jähriger verunglückt im Lech

Konkreter ist ein Vorfall etwa lechabwärts: Denn weiterhin wird nach einem 60-Jährigen gesucht, der am Samstag gegen 19 Uhr bei Gersthofen in den Lech gefallen war. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass der Mann tot ist. Der Verunglückte sei am Ufer abgerutscht und in den Fluss gestürzt. Der Mann sei am Freitagabend im Bereich der A8-Autobahnbrücke bäuchlings im Wasser treibend von Einsatzkräften gesehen worden. Die starke Strömung riss den Mann mit, trübe Wassermassen erschwerten die Sicht.

In der vergangenen Woche suchten die Retter außerdem nach einer möglicherweise vermissten Person. Am Lechufer bei Meitingen fand ein Zeuge herrenlose Kleidung. Der erste Verdacht der Beamten bestätigte sich allerdings nicht. Die Retter fanden auch nach stundenlanger Suche niemanden. Hatte jemand aus Gedankenlosigkeit Kleidungsstücke zurückgelassen?

Niemals mit Alkohol ins Wasser

Die Retter sind in diesem Jahr besonders gefordert. Weil der Freibadbesuch wegen Corona mit einigen Hürden verbunden ist, zieht es viele zum Baden an den Lech, sagt Meier. Heuer sei besonders viel los, bestätigt Christl Meier. Sie ist die Vorsitzende der Wasserwacht in Langweid. Ihr Kollege Michael Ringel aus Schwabmünchen, der sich auch als Ausbilder und Einsatzleiter der Wasserwacht im Kreisverband Augsburg-Land engagiert, sieht mehrere Gefahren. Eine davon ist Alkohol. Viele Schüler feiern im Juli ihren Abschluss. Sie trinken, steigen enthemmt ins Wasser – und dann passiert’s. Ein weiteres Problem sind Badebereiche mit trübem Wasser oder Unterwasserpflanzen. Auch die neuen Rampen an der Wertach hält er für gefährlich. Dort können Boote leichter zu Wasser gebracht werden – für Badegäste spiegeln die Slipanlagen jedoch nur eine vermeintliche Sicherheit vor. Beispielsweise können Kleinkinder auf dem Beton ins Wasser rutschen. „Eltern haben dann kaum eine Chance, den Nachwuchs zu retten“, sagt Ringel. Schuld daran seien die Sichtverhältnisse unter Wasser und die Strömung.

Schüler ertrinkt in Badeweiher

Auch unbefestigte Uferstreifen in Gewässern können abrupt abfallen. „Plötzlich kann man nicht mehr stehen und bekommt Panik.“ Ein tragisches Beispiel sorgte vor einem Jahr für Ein tragisches Beispiel sorgte vor einem Jahr für Schlagzeilen: Ein zehnjähriger Bub war in Thierhaupten im nördlichen Landkreis von einer Badeinsel gesprungen, die unbemerkt ins tiefere Wasser eines Badeweihers getrieben war. Der Schüler konnte nicht schwimmen und starb trotz sofort eingeleiteter Rettung.

Eltern müssen aufpassen

Wegen der Gefahren überall Verbotsschilder aufzustellen, bringt nach Meinung von Michael Ringel nichts. Er appelliert vielmehr an die Eigenverantwortung. Die gehe insbesondere auch Eltern an – Kindern nur predigen, dass sie am Wasser aufpassen müssen, bringe nichts. „Kinder wollen einfach ins Wasser“, weiß Ringel. Er erinnert sich an einen Vorfall im Schwabmünchner Freibad. Die Eltern schimpften ein dreieinhalbjähriges Kind, das unbeaufsichtigt ins Becken gefallen und untergegangen war. Ringel wird den Gesichtsausdruck des Mädchens nie vergessen: Es riss in der Todesangst die Augen weit auf und streckte die Hand nach ihm. Es sagte kein Wort – das ist eine bittere Erfahrung, die Retter immer wieder machen.

