vor 25 Min.

Wertachklinik: Grüne sind besorgt

Der Weggang zweier Chefärzte soll heute im Stadtrat aufgearbeitet werden.

Die Schwabmünchner Grünen zeigen sich in einer Pressemitteilung besorgt über die aktuelle Entwicklung der Wertachkliniken in Schwabmünchen. Eine vollständige Transparenz der Ereignisse wird gefordert. Die Stadträte Margit Stapf und Hans Pfänder haben für die Stadtratssitzung heute Abend beantragt, dass die aktuellen Geschehnisse bezüglich des Wegganges zweier Chefärzte behandelt werden.

„Die Stadt ist Trägerin der Wertachkliniken und in diesem Sinne besteht ein ureigenes Interesse, die vergangenen Wochen transparent aufzuarbeiten. Der Stadtrat ist dafür das demokratischste Organ überhaupt“, so Bürgermeisterkandidatin Margit Stapf weiter. Heike Uhrig, Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen in Schwabmünchen und gelernte Krankenschwester, nennt die Ereignisse der vergangenen Wochen besorgniserregend: „In unzähligen Gesprächen mit Bürgern, aber auch mit Angestellten der Wertachkliniken spüren wir eine enorme Verunsicherung. Diese Bedenken nehmen wir sehr ernst und wollen daher, dass sich der Stadtrat mit diesem Thema befasst.“

Was hat zum Weggang der Ärzte geführt?

Was zum Weggang der Ärzte geführt hat und wie ein solcher „Aderlass“ künftig vermieden werden kann, will Margit Stapf heute Abend wissen. Kreisrat Alexander Kolb aus Schwabmünchen liegen besonders die Mitarbeiter am Herzen. „Dass auf einer Personalversammlung Arbeitskreise gebildet wurden nehme ich zur Kenntnis. Jetzt gilt es aber auch Strukturen zu schaffen, dass deren Ergebnisse in konkretes Handeln überführt werden. Nur mit den Ideen und Anregungen der Mitarbeiter, die durch ihre tägliche Arbeit das notwendige Maß an Fachkompetenz mitbringen, lässt sich unsere Klinik zukunftsfähig gestalten“, so Kolb weiter.

Die Krankenhauslandschaft stehe aufgrund der politischen Weichenstellungen in Berlin unter einem enormen Umbruch, heißt es in der Mitteilung. Der Standort Schwabmünchen solle gestärkt werden. Insbesondere die Reaktivierung der Geburtshilfe sei dabei eine zentrale Aufgabe der kommenden Monate. (SZ)

