vor 21 Min.

Wertachklinik bekommt Organspendepreis

Das Schwabmünchner Krankenhaus ist bei der Vernetzung und Förderung von Transplantationen vorbildlich.

Die Wertachklinik Schwabmünchen hat am Mittwoch in München den Bayerischen Organspendepreis erhalten. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hat die Auszeichnung gemeinsam mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) verliehen. Drei Preisträger gibt es insgesamt: Neben der Wertachklinik Schwabmünchen auch das Krankenhaus Agatharied in Hausham im Landkreis Miesbach und das Regiomed Klinikum in Lichtenfels.

Huml betonte: „Alle drei Preisträger haben im vergangenen Jahr die Organspende im Freistaat Bayern vorbildlich unterstützt und dafür danken wir ihnen ganz herzlich. Ich wünsche mir sehr, dass viele Krankenhäuser diesen guten Beispielen folgen. Organspende kann nur dann gelingen, wenn sich motivierte Mitarbeiter dafür einsetzen – wie in den Krankenhäusern in Hausham, Schwabmünchen und Lichtenfels.“

Preisträger müssen einige Kriterien erfüllen

Der Organspendepreis wird seit dem Jahr 2002 auf der Jahrestagung der Transplantationsbeauftragten an Krankenhäuser verliehen, die sich im besonders um Organspende verdient gemacht haben. Kriterien für die Preisverleihung sind unter anderem Spenderzahlen, Öffentlichkeitsarbeit sowie interne Fortbildungen zum Thema Organspende und Transplantationsmedizin.

Viele Menschen warten auf ein Organ

In Bayern warten derzeit etwa 1400 Menschen auf eine dringend notwendige Transplantation. In diesem Jahr hat es im Freistaat bislang 61 postmortale Organspender gegeben, im ersten Halbjahr 2018 waren es 65. Im Jahr 2018 war die Zahl der postmortalen Organspender in Bayern im Vergleich zum Vorjahr von 143 auf 128 gesunken.

Mit Blick auf die niedrigen Organspendezahlen in Deutschland sagte Huml: „Es ist wichtig, dass sich mehr Menschen für einen Organspendeausweis entscheiden. Das bayerische Gesundheitsministerium wird verstärkt dafür werben, dass sich die Menschen mit dem Thema Organspende befassen. Denn wer zu Lebzeiten für Klarheit sorgt, nimmt seinen Angehörigen die Last einer Entscheidung in schweren Stunden.“

Der Ehrenpreis ging heuer an Heiner Röschert aus Eibelstadt im Landkreis Würzburg, der ein Netzwerk für Angehörige von Organspendern gegründet hat.

