16:31 Uhr

Wertachkliniken suchen auf Bewerbernacht nach Azubis

Wertachkliniken geben Einblick in den Pflegeberuf und hoffen auf Nachwuchskräfte. An der Pflegeschule sind noch einige Plätze frei

Von Doris Wiedemann

Gutes Personal ist Mangelware – gerade in Pfelge- und Gesundheitsberufen. Das weiß auch Martin Gösele, Chef der Wertachkliniken Schwabmünchen und Bobingen. Um die Branche ins rechte Licht zu rücken, veranstaltete das Krankenhaus nun eine Bewerbernacht und informierte über die Ausbildung und den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege.

Intensivpfleger Thomas Gill erzählte anschaulich aus dem Berufsalltag und Schulleiter Reiner Wottrich gab Auskunft zur die Ausbildung. Beim sogenannten Job-Speed-Dating wurden dann individuelle Chancen und Möglichkeiten erörtert. „Die Gespräche, die ich geführt habe, waren alle sehr interessant“, bilanzierte Manuela Heindl von der Personalabteilung.

Mit einem Praktikum kann man sich an der Pflegeschule bewerben

Christine Bihler, Pflegedienstleiterin an der Wertachklinik Bobingen, fand beispielsweise das Gespräch mit einer examinierten Altenpflegerin sehr spannend und freute sich, einem interessierten Abiturienten ein Praktikum anbieten zu können. „Wer eine aktive Hepatitis-Impfung hat, kann bei uns eine Woche lang in der Pflege mitarbeiten und den Beruf aus erster Hand kennenlernen“, erklärte sie. Mit diesem Praktikum kann man sich anschließend auch bei der Pflegeschule der Wertachkliniken bewerben. Dort sind nach Angaben von Schulleiter Wottrich für das kommende Schuljahr noch ein paar Plätze frei.

Wer kein Interesse an familiärer Atmosphäre und individueller Betreuung habe, sei an den Wertachkliniken fehl am Platz, hatte Ausbilderin Stephanie Kössel in ihrer Ansprache erklärt. Und die Besucher der Bewerbernacht bekamen dies auch gleich zu spüren: Mehrere Pflegerinnen und Pfleger, die selbst ihre Ausbildung an den Wertachkliniken absolviert haben und nun in Bobingen und Schwabmünchen arbeiten, standen genauso Rede und aAntwort wie sechs Schüler, die gerade kurz vor dem Examen stehen. Obwohl die schriftlichen Prüfungen bald beginnen, hatten sie sich die Zeit genommen, die Gäste mit Getränken zu bewirten und gleichzeitig die Interessenten über die Gründe für ihre Berufswahl zu informieren.

Lockere Atmosphäre schafft gute Gesprächsbasis

Zum Schluss gab es positive Rückmeldungen von den Besuchern, berichtet Kornelia Kowalczuk, Pflegedienstleiterin der Wertachklinik in Schwabmünchen: „Sie fanden die Idee gut, weil man in der lockeren Atmosphäre schnell und einfach ins Gespräch gekommen ist“, erklärte sie. Bewerbungsgespräche seien doch meist etwas formeller. Wer von den Bewerbern das von Mercedes Medele und Schäfer gesponserte Wochenende mit dem Cabriolet bekommt, wird in den kommenden Tagen per Los entschieden.

Klinikvorstand Martin Gösele bilanzierte am Ende des Abends: „Ich habe wieder einmal gesehen, was für ein tolles Team ich an den Wertachkliniken habe. Mit großen Engagement haben sie einen attraktiven und informativen Abend organisiert. Ich bin überzeugt, dass wir damit den Pflegeberuf ins rechte Licht setzen konnten und hoffe, damit noch einige weitere engagierte Mitarbeiter für uns zu gewinnen.“

Themen Folgen