19:29 Uhr

Wertstoffhof ist an der Grenze angelangt

Wo der neue Standort in Graben liegen soll und warum die Lärmschutzzonen erneut ein Thema im Gemeinderat sind.

Von Uwe Bolten

Der Mitte der 80er-Jahre errichtete Wertstoffhof im Norden der Gemeinde Graben kommt laut Bürgermeister Andreas Scharf an seine Kapazitätsgrenze. Die Bürger aus Graben wie auch aus Lagerlechfeld nutzen den Hof intensiv, der Verkehr zum Hof habe deutlich zugenommen, sagte er. „Deshalb sollten wir den zurückgestellten Plan wieder aufgreifen, den Wertstoffhof an einem für beide Orte zentralen Platz einzurichten“, sagte Scharf zu den Plänen für einen Wertstoffhof östlich des Edeka-Marktes. Vorgespräche mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises hätten den Standort als sehr gut geeignet charakterisiert. Eine Förderung von- seiten der Abfallwirtschaft wäre möglich, berichtete er aus den Gesprächen Anfang Dezember.

Auf Nachfrage von Ratsmitglied Stephan Hammer (Freie Wähler) bezifferte Scharf die Gesamtkosten auf maximal 190000 Euro, wobei die Förderung etwa 100000 Euro betragen würde. Aus dem Kreis der Räte gab es keinen Widerspruch.

Bau des Wertstoffhofs könnte 2020 starten

Außerdem müsse 2019 der zu- grunde liegende Flächennutzungsplan geändert werden, da nach derzeitiger Planung dort eine Grünfläche ausgewiesen sei. Parallel könnte die Ausführungsplanung in Angriff genommen werden, sodass 2020 die Ausschreibung und der Bau starten können, nannte der Bürgermeister den Zeitrahmen.

Sein Unverständnis über die Stagnation in der Änderung der Lärmschutzzone „C“ war erneut deutlich zu spüren, als Andreas Scharf den Plan, die Fläche zwischen dem Edeka-Markt und des östlichen Ortsrands zur Wohnbebauung nutzbar zu machen, vorstellte. „Der Ausnahmeantrag zur Nutzungsbeschränkung ist raus. Bei positivem Verlauf des Verfahrens könnten wir nach zwei Jahren eventuell mit der Planung weitermachen“, sagte er.

Zeitgewinn von drei Jahren

Immerhin wäre dies ein Zeitgewinn von drei Jahren, da der limitierende Regionalplan zu den Lärmschutzzonen bis 2023 verlängert wurde, fügte Bürgermeister Scharf hinzu. Für die Begründung der Notwendigkeit der Änderung des Flächennutzungsplans müssten laut Scharf andere Flächen aus derzeit bestehenden Nutzungsplänen entnommen werden. „Über diese Flächen haben wir uns noch keine abschließenden Gedanken gemacht, wir haben ja bei der veranschlagten Laufzeit des Antrages von einem Jahr noch etwas Zeit“, sagte der Bürgermeister.

Die Anpassung des Grenzverlaufs nördlich des Lidl-Verteilzentrums wird öffentlich ausgelegt. Die Änderung des Bebauungsplans „L 25, Gewerbegebiet an der Via Claudia“ wurde bereits vor fünf Jahren im Jahr 2013 eingeleitet, bereits im Vorfeld vorgebrachte Anregungen wurden durch das Büro Jestadt+Partner in die Planungen eingearbeitet.

