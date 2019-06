00:33 Uhr

„Wespen“ für den Regenwald

Patricia Gualinga berichtet bei der Konzertlesung des Eine-Welt-Vereins Königsbrunn vom Ringen um die Lebensgrundlagen ihres Volkes in Ecuador. Als Extra bekommen die etwa 100 Zuhörer atmosphärische Lieder geboten

Von Hermann Schmid

Ganz ruhig und konzentriert sitzt die Kämpferin für den Erhalt ihrer Heimat im Amazonasgebiet von Ecuador auf der Bühne im Pfarrzentrum Zur Göttlichen Vorsehung in Königsbrunn. Ganz ruhig und ohne Aufregung schildert Patricia Gualinga auch jenen dramatischen Tag vor eineinhalb Jahren. Am 5. Januar 2018, so übersetzt ihre Gesprächspartnerin Isabella Radhuber, schleuderte ein Mann Steine gegen ihr Haus und drohte ihr, man werde sie töten.

Als sie diese Drohung öffentlich machte, berichteten sechs weitere Frauen von ähnlichen Vorfällen. Dass dies oft nicht nur Worte sind, erfahren die etwa 100 Zuhörer auch. Laut der Organisation Global Witness Report wurden 2016 weltweit rund 200 Menschen bei ihrem Ringen gegen die Zerstörung ihrer natürlichen Umwelt getötet.

Mit ihrem Einsatz für den Lebensraum ihrer indigenen Gemeinschaft – dieser Begriff ersetzt inzwischen das Wort „Ureinwohner“ – haben sich Patricia Gualinga und ihre Mitstreiterinnen viele Feinde gemacht. Denn sie widersetzen sich der Ausbeutung der Bodenschätze in diesem Teil des Amazonas-Regenwalds.

Ihre Waffen: ein Zusammenschluss auf regionaler Ebene und der Weg in die Öffentlichkeit, in Ecuador und weltweit. Denn letztlich ist die Ausbeutung und Zerstörung des Regenwalds eng verbunden mit den weltweiten Konsumgewohnheiten. Sie pocht auf die Rechte der indigenen Bevölkerung auf eine intakte Umwelt. Die 49-Jährige, Mutter einer Tochter, hatte unter anderem im ecuadorianischen Ministerium für Tourismus gearbeitet.

Doch 2002 führte sie ihre Gemeinde – die knapp 1400 Menschen der Sarayaku sind Teil der indigenen Kichwa – vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte in einem Rechtsstreit gegen die Regierung ihres Landes. Sie wurde dadurch als eine Aktivistin der Amazonasvölker international bekannt. Nach mehr als zehn Jahren entschieden die Richter, die Regierung habe die Rechte der Bewohner des Regenwalds verletzt, indem sie ohne Rücksprache mit ihnen Konzessionen für die Erdölförderung an ausländische Konzerne vergab. Die Sarayaku bekamen 1,3 Millionen Dollar Entschädigung zugesprochen. Damit gründeten sie die erste indigene Bank in Ecuador, eine eigene Bildungseinrichtung und sogar eine regionale Fluggesellschaft. Doch das Ringen geht weiter.

Die Frauen, so berichtet Patricia Gualinga, nehmen dabei eine besondere Rolle ein. „Sie verstehen sich als Wespennest“, erläutert sie über ihre Dolmetscherin: „Wenn jemand das Nest angreift, dann fliegen alle aus und verteidigen sich kollektiv.“ Die politischen Autoritäten hätten inzwischen Respekt vor diesem Zusammenhalt, sagt sie und erhält besonderen Applaus für ihre Feststellung: „Diese Frauen sind bekannt dafür, dass sie das, was sie ankündigen, auch machen.“

Öffentlichkeit ist ein wichtiger Hebel. Ein Teil dieses Ringens ist auch dieser Abend, den der Eine- Welt-Verein Königsbrunn in Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung veranstaltet. Der kann stattfinden durch die Unterstützung der Mission-Eine-Welt (mit Mitteln der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und dem Katholischen Fonds) sowie der Augusta Bank, betont die Vorsitzende Gerlinde Ostermeier – und natürlich durch das Engagement der Musiker von Grupo Sal Duo. Aníbal Civilotti (Gitarre) und Fernando Dias Costa (Gesang, Trommel) tragen zwischen den Gesprächen klangvolle Hoffnungslieder aus Südamerika vor.

Patricia Gualinga informiert auch über die Initiativen in ihrer Gemeinde, die inzwischen auch Dokumentarfilme über den Regenwald produziert. Abschließend betont sie, dass dieses Ringen um den Regenwald ein Thema für die ganz Welt sei.

Das Amazonasgebiet, das ein Zehntel der gesamten Süßwasserreserven der Welt enthält, ist die bedeutendste Biosphäre. „Was ist uns wichtiger: Erdöl oder Wasser?“, fragt sie: „Wofür finden wir leichter Alternativen?“

Themen Folgen