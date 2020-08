vor 19 Min.

Wettbewerb: Bobingerinnen basteln Zauber-Klavier für Kunstprojekt

Plus Künstlerisch bemalte Klaviere sind im September in Augsburg zu sehen. Zwei Hobbykünstlerinnen aus Bobingen machen mit und haben sich ein besonderes Thema ausgedacht.

Von Simon Neidinger

Die meisten jungen Leute verbringen die heißen Augusttage am See oder im Freibad. Nicht so zwei junge Hobbykünstlerinnen aus Bobingen: Lena Kästele und Laura Sparlinek haben den Platz am Wasser gegen eine große Garage eingetauscht und schmücken ein Klavier.

Die 22-jährige Studentin und die 18-jährige Schülerin sind Teil des Projekts „Play Me, I’m Yours“. Kinder und Erwachsene aus Augsburg und Umgebung gestalten Klaviere, die im September in der Augsburger Innenstadt aufgestellt werden und die Passanten zum Spielen einladen sollen.

Zwei junge Bobingerinnen nehmen an Kunstprojekt teil

Als die beiden von der Aktion erfuhren, war für die leidenschaftliche Klavierspielerin Lena Kästele und die Künstlerin Laura Sparlinek schnell klar, dass sie eines der Klaviere gestalten wollen. Sie schickten einen ersten Entwurf ein. Als die Zusage kam, freuten sich die beiden Nachbarinnen sehr: „Ich bin ausgerastet“, sagt Lena Kästele. Kurze Zeit später kam das Klavier an. Seitdem verwandeln die beiden das staubige und anfangs mit Spinnweben bedeckte Instrument in ein Kunstobjekt.

Das Motto des Klaviers: die Lebensgeschichte von Harry Potter. Diverse Situationen, Figuren und Gegenstände aus der siebenteiligen Bücherreihe zieren das Instrument. Mit großer Liebe zum Detail und vielen kleinen, versteckten Hinweisen laden die beiden Künstlerinnen dabei zum Staunen und Entdecken ein. „Uns ist immer wieder irgendetwas Neues eingefallen“, sagt Laura Sparlinek. Angelehnt an einen Zauberspruch trägt ihr Klavier den Namen „Expecto-Piano“. Das Hauptmotiv auf der Rückseite wollen die beiden aber nicht vorab der Öffentlichkeit zeigen. Es soll eine Überraschung für die Passanten bleiben.

Das Klavier der Bobingerinnen überzeugt auch musikalisch

Für die Gestaltung verwenden sie Kunstharzlacke, die wasserfest und besonders gut für das Bemalen von Holz geeignet sind. Die Materialkosten übernimmt bis zu einem gewissen Rahmen der Veranstalter. So können sich die beiden Bobingerinnen ganz auf die Gestaltung konzentrieren. Nach weit über 100 Arbeitsstunden ist noch lange kein Ende in Sicht. Im Schlussspurt machen sie nun auch Nachtschichten.

Am Augsburger Königsplatz steht im Mai 2017 ein Streetpiano der Aktion "Play Me, I'm Yours". Jaroslaw Sapototzki aus der Ukraine spielt darauf einen Ausschnitt aus der Ungarischen Rhapsodie Nr. 2 von Franz Liszt. Video: Ida König

Bis zum 20. August haben die beiden noch Zeit, dann werden die Klaviere abgeholt und ab dem 4. September in der Augsburger Innenstadt aufgestellt. Lena Kästele und Laura Sparlinek sind gespannt, wo ihr Klavier aufgestellt wird. Dass es dabei nicht nur schön aussieht, sondern auch gut klingt, hat Lena Kästele bereits persönlich überprüft: „Das hat einen überragenden Klang!“

Das ist die Kunst- und Kulturaktion „Play Me, I’m Yours“

Das Kunst- und Kulturprojekt „Play Me, I’m Yours“ ist eine Idee des englischen Künstlers Luke Jerram, die seit 2008 in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt umgesetzt wird. Dabei sollen die in der Öffentlichkeit aufgestellten und individuell gestalteten Klaviere die Menschen zum Musizieren einladen.

Seit 2017 gibt es die Aktion auch in der Stadt Augsburg. Veranstaltet wird diese von Augsburg Marketing im Auftrag der Stadt. Schirmherrin der vierten Ausgabe des Projekts ist dieses Jahr die Oberbürgermeisterin Eva Weber. Die verschiedenen Klaviere sind vom 4. bis 27. September im gesamten Augsburger Stadtgebiet zum Spielen aufgestellt und werden anschließend für einen guten Zweck versteigert.

