Wettbewerb für Jugendliche: Mach Fotos von der fiesen Krise!

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 26 Jahren können an einem Fotowettbewerb unter dem Motto "#DieseFieseKrise" teilnehmen. Die Bilder aus dem Jugendzentrum U-Turn werden in Schwabmünchen ausgestellt.

Jugendliche im Alter von 14 bis 26 Jahren können unter dem Motto "'#DieseFieseKrise" an einem Fotowettbewerb der Medienfachberatung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es einen Geldpreis. Was man beim Jugend-Foto-Preis Schwaben machen muss, erklärt Nicole Michl, stellvertretende Hausleiterin des Jugendzentrums U-Turn in Schwabmünchen: "Hier bei uns im U-Turn könnt ihr eure Fotos einreichen und zusammen werden wir im Oktober mit zehn zufällig ausgelosten Kandidaten deren Fotos bearbeiten und mit der Siebdruck-Technik auf eine Leinwand drucken."

Bilder sind auch im Rathaus in Schwabmünchen zu sehen

Die Ergebnisse werden anschließend im Jugendzentrum bis Mitte Dezember ausgestellt, bevor sie dann in der Galerie des Rathauses in Schwabmünchen noch bis Ende Januar gezeigt werden.

Das Siegerfoto wird im November per Online-Voting ermittelt. Die Preisverleihung ist dann voraussichtlich im Dezember.

Die Fotos sollen mit Corona zu tun haben

So können die Jugendlichen mitmachen: Das Foto sollte natürlich etwas mit dem Motto #DieseFieseKrise zu tun haben. Also Fotos, die in Verbindung mit Corona stehen, wie Erfahrungen oder Gefühle in dieser Zeit. Das Bild muss per Mail oder Post ans U-Turn geschickt werden. Das Projekt findet in der Woche vom 12. bis 16. Oktober statt. (AZ)

Kontakt: Jugendzentrum U-Turn, Museumstraße 5, 86830 Schwabmünchen, Telefon 08232/72204, Mail: info@uturn-smue.de

