Wichtig ist: Immer den Durchblick behalten

Bald beginnt Konstantin Zdarsky seine Ausbildung zum Restaurantfachmann. Bevor der junge Mann anfängt, hat unser Autor getestet, wie sich dieser Beruf anfühlt.

Von Peter Stöbich

Einfach nur Teller durch die Gegend tragen und freundlich lächeln? Damit ist es als Kellner bei Weitem nicht getan, wie der 21-jährige Konstantin Zdarsky heute an seinem ersten Arbeitstag als Azubi feststellen wird. Im Restaurant Gordion in der Königsbrunner Rathausstraße beginnt er seine Lehre. Bevor er selbst zum Dienst erscheint, haben wir im Schnelldurchlauf ausprobiert, was er in mehreren Jahren alles lernen muss, und dabei festgestellt: Alles nicht so einfach!

„Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Ausbildungsverträge in der Gastronomie und Hotellerie fast unverändert“, sagt Josefine Steiger, Fachbereichsleiterin bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben. „Von rund 750 offenen Positionen in unserer Online-Lehrstellenbörse sind nur 84 von der Gastro.“ Die Bezahlung sei nicht gerade üppig, räumt Gordion-Chefin Daniela Kugelmann ein, zudem werde an den meisten Sonn- und Feiertagen gearbeitet. Letzteres gilt für mich als Journalist genauso, wenn es in der Montagszeitung keine weißen Flecken geben soll.

„Belastbar und einfühlsam, flexibel und freundlich, kommunikationsstark und kontaktfreudig sollte eine Servicekraft sein“, erläutert die Chefin. „Ein gepflegtes Erscheinungsbild ist selbstverständlich.“ Das ein oder andere trifft zwar auf mich zu, hilft mir jedoch nicht bei der ersten schwierigen Aufgabe: Es gilt, sich in der 60 mal 40 Zentimeter großen Speisekarte einen Überblick zu verschaffen.

„Steaks & Meer“ heißt das Motto des Lokals und allein bei den Getränken drohe ich schon den Durchblick zu verlieren: Hefeweizen, leichtes Weizen, Weizen alkoholfrei, Pils, Kellerbier, Radler, dazu die Aperitifs, Cocktails und Edelobstbrände – wie soll man sich das alles und dazu noch Preise und Tischnummern merken? Das ist freilich nur der Anfang für Konstantin und auch für mich, denn man muss sich genau einprägen, welche Dinge im Lokal wo liegen, damit die Gäste nicht lange warten müssen. Stopp! Zu allererst muss ich ja die Besucher begrüßen, denn eine große Tafel am Eingang sagt „Sie werden platziert“. Lächeln, immer aufmerksam, höflich und zuvorkommend sein! Schließlich zählt der erste Eindruck, ein unfreundlicher Empfang könnte gleich ein schlechtes Licht auf das ganze Restaurant werfen. Dauerlächeln bin ich nicht gewohnt, denn meinem Computer ist es egal, in welchem Gemütszustand ich meine Artikel schreibe.

Dabei geht es im Gordion mit seinen insgesamt 240 Plätzen nicht besonders stressig zu, sondern geradezu beschaulich im Vergleich zu ihrem früheren Arbeitsplatz auf einem riesigen Kreuzfahrtschiff mit 2700 Passagieren, erzählt Kugelmann. „Sechs Jahre lang war ich von Dubai bis in die Karibik unterwegs und einmal vier Monate lang nicht an Land.“ Auf dem Schiff lebe man wie in einer großen Familie, „da unterstützt man sich gegenseitig.“

Ob ich ebenfalls in der Gastronomie arbeiten könnte? Das hieße Berufsschule in Augsburg besuchen, Fachrechnen und Getränkekunde, vier gefüllte Teller auf einmal tragen, dekorieren, organisieren, servieren, kassieren und notfalls auch putzen. „Denn als eingespieltes Team machen wir alle alles“, sagt die Betriebsleiterin.

Puh, das habe ich mir doch ein wenig anders vorgestellt! Wie war das noch mal? „Ein halbes Pfund Black Angus Rib Eye Steak schön durchzogen mit Fettkern für 23,50 Euro?“ Und lächeln, aber nicht dumm grinsen! Immerhin hat Konstantin von heute bis Mitte nächster Woche Zeit, sich das Wichtigste einzuprägen, dann darf er zum ersten Mal mit bedienen.

Der Vorteil einer Ausbildung in der gehobenen Gastronomie: Man startet danach als Commis de Rang, macht weiter als Demi Chef de Rang, wird anschließend Chef de Rang und kann zu guter Letzt Oberkellner oder sogar Restaurantleiter werden. Somit stehen motivierten Mitarbeitern alle Türen offen, um eine steile Karriere in der Gastronomie und Hotellerie hinzulegen.

„Und man findet weltweit immer einen Job“, sagt die 28-Jährige, „sei es in einer Bar, Kantine oder Skihütte, im Bistro, Café, Dorfgasthaus oder Hotel.“ Oder eben auf einem Kreuzfahrtschiff, wo es täglich jede Menge Abwechslung gibt. „In einem langweiligen Büro könnte ich nie arbeiten“, stellt Kugelmann fest, die sichtlich Spaß an ihrem Beruf hat.

Ich dagegen weniger, wenn ich mir ausmale, wie oft man bei 30 Grad Sommerhitze voll beladen zwischen der Service-Station und der großen Terrasse am Europaplatz hin- und hersausen muss – schweißtreibendes Fitnesstraining. Das dürfte für Konstantin aber keine Rolle spielen, denn er ist 21 Jahre jung und hat bereits erste Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt.

„Meine Ausbildung zum Landschaftsgärtner hat nicht wirklich Spaß gemacht“, erzählt er. Deshalb hat er sie nicht abgeschlossen und das vergangene Dreivierteljahr schon mal in einen Gastronomie-Job hineingeschnuppert. Heute Nachmittag startet seine reguläre Ausbildung im Gordion. Ich halte es dagegen lieber mit dem Spruch „Schuster, bleib bei deinem Leisten“.

