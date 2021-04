Wichtige Kreuzung zum Königsbrunner Gewerbegebiet ab Montag gesperrt

Die Kreuzung Hunnen- und Guldenstraße in Königsbrunn wird wegen Arbeiten an der Straßenbahnlinie 3 gesperrt. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen.

Wegen des Baus der Straßenbahnlinie 3 muss die Kreuzung von Hunnen- und Guldenstraße in Königsbrunn von Montag, 19. April, bis voraussichtlich Samstag, 22. Mai, für den Verkehr komplett gesperrt werden. Umleitungen sind ausgeschildert. In dem Kreuzungsbereich werde in den kommenden Wochen die Asphaltoberfläche endgültig hergestellt, teilen die Stadtwerke Augsburg mit.

Bei einer ersten Sperrung der Kreuzung hatte sich im vergangenen Oktober ein erheblicher Stau gebildet. Wegen einer Terminverwechslung hatten die Bauarbeiter die Straße gesperrt und den Belag aufgerissen. An der Dehner-Kreuzung fehlten allerdings die entsprechenden Hinweisschilder, sodass zahlreiche Autofahrer in die Hunnenstraße einfuhren und in der Sackgasse festhingen, bis die Polizei kam und den Verkehr regelte. Solche Schwierigkeiten soll es diesmal nicht geben.

Fertigstellung der Gleise in Königsbrunn dauert noch bis Anfang Mai

Anfang Mai werden die Gleise auf der 5,5 Kilometer langen Strecke zwischen Augsburg und Königsbrunn durchgängig liegen. Gleichzeitig werden seit Anfang März die 110 Masten für die Oberleitungen errichtet sowie die Bahnsteige für die neuen Haltestellen gebaut.

Die Straßenbahnlinie 3 wird von der derzeitigen Endhaltestelle an der Inninger Straße in Augsburg bis ins Zentrum von Königsbrunn verlängert. Nach Probefahrten und technischen Abnahmen sollen ab 12. Dezember die ersten Straßenbahnen rollen.

Rund 52 Millionen Euro investieren die Stadtwerke Augsburg (swa) in die Schienenverbindung der beiden Nachbarstädte Königsbrunn und Augsburg. Die Linie ist ein gemeinschaftliches Projekt von swa, Stadt Königsbrunn sowie Stadt und Landkreis Augsburg. (AZ)

