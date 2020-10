vor 2 Min.

Wie Bobingen finanziell durch die Corona-Krise kommt

Plus Weniger Einnahmen aus der Einkommenssteuer, dafür mehr Geld aus der Gewerbesteuer: Die Bobinger Finanzen sind trotz Corona-Krise besser als angenommen.

Von Elmar Knöchel

Laut dem Bericht des Finanzexperten seien die Einnahmen aus der Einkommensteuer zwar um etwa 900.000 Euro niedriger als erwartet, gleichzeitig würde die Umsatz- und Gewerbesteuer höher ausfallen als gedacht. Bei der Umsatzsteuer kämen 200.000 Euro mehr als im Haushaltsansatz veranschlagt in die Kasse, bei der Gewerbesteuer sogar 300.000 Euro. Die Schlussfolgerung: Die zu erwartenden Mindereinnahmen lägen in einem Bereich, der keine größeren Probleme verursachen sollte, so Ziegler.

Umsatz des Bobinger Freibads sinkt

Die Umsatzrückgang von circa 60.000 Euro bei den Eintrittsgeldern aus dem Freibadbetrieb sei einkalkuliert gewesen. Aus dem Kulturbetrieb, der momentan mehr oder weniger auf Eis liegt, kämen zwar ebenfalls keine Einnahmen. Gleichzeitig seien aber auch keine Ausgaben zu verzeichnen. Somit sei der Posten als relativ neutral zu sehen.

Um für eventuelle Geschäfte auf dem Grundstücksmarkt gerüstet zu sein, waren im Haushalt für 2020 insgesamt 500.000 Euro eingestellt worden. Dieser Posten sei bisher noch nicht angetastet worden und stehe immer noch in vollem Umfang zur Verfügung, berichtete Ziegler. Auch aus der jetzt beschlossenen Auflösung des Grundstück-Eigenbetriebs der Stadt sei ein höherer Erlös als im Haushalt erwartet zu verbuchen. Mit Blick auf die Finanzlage erklärte Alexander Ziegler: " Bobingen ist bisher gut durch die Krise gekommen."

Grundstück-Eigenbetrieb der Stadt Bobingen wird aufgelöst

Momentan fragt die Stadt bei größeren Gewerbebetrieben nach, wie sie die Geschäftslage einschätzen. So könne der Kämmerer dann am Ende des nächsten Quartals eine ungefähre Schätzung abgeben, was für das Jahr 2021 an Einnahmen geplant werden könne.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen