vor 48 Min.

Wie Bürger trotz Corona an gelbe Säcke kommen

Christoph Endres (rechts) vom TSV Walkertshofen übergibt mittels einer Greifzange eine Rolle gelber Säcke an einen Autofahrer.

Die Mitglieder des TSV Walkertshofen lassen sich was einfallen, wie Bürger trotz Schließung des Wertstoffhofes an Abfalltüten kommen. Wie die Übergabe stattfindet.

Von Karin Marz

Mit einer pfiffigen Idee überbrücken die Mitglieder des TSV Walkertshofen die derzeitige, vorübergehende Schließung des Wertstoffhofes. Weil es derzeit keine Möglichkeit gibt, gelbe Säcke für Privathaushalte abzuholen, richtete der stellvertretende Vorsitzende Christoph Endres kurzerhand eine Ausgabestelle für diese Müllbeutel am Sportheim in Walkertshofen ein.

Das Ganze funktioniert wie ein Drive-in von Fast-Food-Restaurants, bei denen man im Auto sitzen bleibt und seine Bestellung entgegennimmt. Allerdings hier mit dem Unterschied, dass es sich nicht um Essen, sondern um Rollen mit gelben Säcken handelt. Und ganz wichtig dabei: Die Übergabe findet berührungslos zwischen Übergeber und Autofahrer statt. Denn damit Endres auch den vorgeschriebenen Abstand einhalten kann, übergibt er die Rollen mittels einer Greifzange an die Autofahrer und zieht sich zudem eine Schutzmaske an.

Riesige Nachfrage nach gelben Säcken

„Bürgermeisterin Margit Jungwirt-Karl hatte mich kontaktiert und mir erklärt, dass mehrere Einwohner nach den gelben Säcken bei ihr angefragt haben, da diese zur Neige gehen“, erzählt Christoph Endres. Da der TSV für den Abfallwirtschaftsbetrieb den Wertstoffhof in Walkertshofen betreut, überlegte sich Endres nun, wie das Problem gelöst werden könnte. Denn der Verpackungsmüll wird nur dann bei den Privathaushalten abgeholt, sofern diese in gelben Säcken verpackt sind. „Zuerst haben wir überlegt, die Rollen an jeden Haushalt zu verteilen. Aber das wäre auf der einen Seite zu aufwendig gewesen, und auf der anderen Seite haben auch etliche Bürger noch genügend Rollen zu Hause vorrätig. Die Rollen einfach für jeden zugänglich auszulegen, wollten wir auch nicht. Denn wir befürchteten, dass manche hamstern würden oder dass mehrere Personen gleichzeitig dort aufeinandertreffen und der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird.“

Die Nachfrage während der einstündigen Öffnungszeit der Abgabestelle war riesig. Knapp 40 Autofahrer fuhren ums Sportheim herum und holten sich so einen Vorrat gelber Säcke ab, damit sie wieder ihre Abfälle zu Hause abholen lassen können. Und ihre Rückmeldung zu dieser bisher noch nie da gewesenen Aktion war durchweg positiv, berichtet Endres.

Walkertshofen: Samstags am Sportheim gelbe Säcke abholen

Solange der Wertstoffhof in Walkertshofen geschlossen ist, können die Einwohner nun immer samstags am Sportheim von 17 bis 18 Uhr Rollen mit gelben Säcken abholen. „Denn innerhalb kürzester Zeit haben sich etliche Mitglieder des TSV bereit erklärt, den Dienst abwechselnd an der Ausgabestelle zu übernehmen. Selbstverständlich ist dort immer nur eine Person vor Ort“, sagt Endres stolz über seine Vereinskollegen, die auch immer beim Christbaumverkauf und auf dem Wertstoffhof ehrenamtlich mithelfen.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen