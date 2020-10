vor 34 Min.

Wie Bürgermeister Andreas Reiter die ersten Monate im Amt erlebt hat

Plus Andreas Reiter hat das Erbe des langjährigen Oberottmarshauser Bürgermeisters Gerhard Mößners angetreten. Wie es ihm bisher erging.

Von Hieronymus Schneider

Die Corona-Krise hat es Andreas Reiter nicht leicht gemacht. Als neuer Bürgermeister von Oberottmarshausen musste er sich mit den unzähligen Regelungen und Auflagen auseinandersetzen. Das öffentliche Leben war wegen der Pandemie auf allen Ebenen eingeschränkt, auf eine offizielle Amtseinführung musste Reiter verzichten. "Es war eher eine schleichende Übergabe", sagt er.

Doch inzwischen ist der 46-Jährige in seinem neuen Amt angekommen. Im Chefbüro des Rathauses steht jetzt eine Kaffeemaschine und ein Computer, damit der Bürgermeister zumindest virtuell immer erreichbar ist. Doch der Rechtsanwalt greift auch auf die Erfahrung und Methoden seines Vorgängers Gerhard Mößner zurück, der 18 Jahre Rathauschef in Oberottmarshausen war. "Er ist Ansprechpartner, wenn ich irgendwo hänge oder mir eine Teilinformation fehlt. Manchmal beneide ich ihn um seinen Taschenkalender mit all seinen Telefonnummern", sagt Reiter ( CSU/UW).

Bürgermeister: "Das Ehrenamt wird immer mehr zur Hauptbeschäftigung"

Im Mai hatte Reiter das Bürgermeisteramt angetreten. Sein Umfeld habe freudig überrascht reagiert. "Im zweiten Moment kam aber gleich die Frage: Wahnsinn, willst du dir das wirklich antun?", sagt Reiter. "Meine Antwort war aber stets: Ja." Dabei machte er wie andere Kollegen schnell die Erfahrung, dass das Ehrenamt immer mehr zur Hauptbeschäftigung wird.

"Als ehrenamtlicher Bürgermeister bin ich jeden Tag am Ball, arbeite die Vorgänge ab und bin jeden Tag darum bemüht, mehr zu gestalten als zu verwalten", sagt Reiter. Es sei nicht einfach gewesen, alle Projekte wie schnelles Internet, Bauhof, sozial geförderter Wohnungsbau, Baugebiet oder Bürgerbus mit allen Anforderungen und Beteiligten zu erfassen. "Auch war in den vergangenen Wochen der erste Corona-Fall eine Herausforderung in der gemeindlich übergreifenden Koordination", sagt Reiter.

In Oberottmarshausen gibt es jetzt einen Seniorenfahrdienst

Doch der Bürgermeister ist begeistert von den engagierten Kollegen in seinem Umfeld. "Hier wird Dienstleistung mit Dienst am Bürger gelebt", sagt er. So konnte er in den vergangenen Monaten einige Projekte wie den Seniorenfahrdienst umsetzen. "Der Dienst wird von Ehrenamtlichen aus Oberottmarshausen mit einem gemeindeeigenen Fahrzeug geleistet", erklärt Reiter. Organisiert werde alles über die Gemeindekanzlei und den Bauhof. Es werde auch wöchentlich der Wehringer Wochenmarkt angefahren.

Der Corona-Krise zum Trotz und dank privaten Engagements eines Gewerbetreibenden habe er es zudem geschafft, einen Ort zu finden, an dem sich die Vereine unter den geltenden Hygieneanforderungen treffen können. "Ein Gewerbetreibender, der ortsansässige Maler, stellt uns wöchentlich seine größere Halle kostenlos zur Verfügung", sagt Reiter.

Auch schwierige Entscheidungen musste Reiter bereits treffen

Auch sei es ein Glücksfall gewesen, dass er trotz Corona die beiden Paarhäuser einweihen und damit ein großes Werk seines Vorgängers Mößner und des alten Gemeinderates vollenden konnte. "Die Vergabe der zwölf Wohnungen des sozial geförderten Wohnungsbaus wurde in einem neuartigen Verfahren im Gemeinderat entwickelt und verabschiedet", sagt Reiter.

Die Mieter hätten sich über die Zusagen sehr gefreut. "Aber es fiel mir auch schwer, nein zu sagen und Anfragen von Mietinteressenten, die konkreten Bedarf haben, abzulehnen, weil die Mietwohnungen bereits vergeben waren", sagt Reiter.

In seinen ersten Monaten als neuer Bürgermeister musste der 46-Jährige auch schon Entscheidungen treffen, die ihm nicht so leicht fielen wie die Absage des Weihnachtsmarkts und des Ferienprogramms.

Bürgermeister will die Erschließung des Baugebiets voranbringen

Für die nächste Zeit hat Reiter schon konkrete Ziele. "Ich will das Baugebiet südlich der Rainstraße mit den ersten Erdbewegungen für die Erschließung auf den Weg bringen, damit wir im nächsten Jahr Bauplätze vergeben können", betont Reiter. Die Anfrage sei enorm.

Was die Zusammenarbeit im Gemeinderat angeht, ist Reiter optimistisch. Derzeit besteht das Gremium aus zwei gleich starken Fraktionen mit je sechs Sitzen für die CSU/UW und die Freien Wähler. Trotzdem sagt Reiter: "Die Zusammenarbeit ist auf Augenhöhe und im gesunden Austausch." Abstimmungen würden einstimmig oder mit überwiegenden Mehrheiten verlaufen. "Schön wäre es, wenn wir diesen gemeinsamen Kurs beibehalten würden. Das wäre ein Segen für den Ort", sagt Reiter.

Das sieht auch Markus Pfann, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler so: "Ich fühle mich gut von Andreas Reiter informiert und den Austausch zwischen den Bürgermeistern würde ich als kollegial bezeichnen". Pfann wurde bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats einstimmig zum Dritten Bürgermeister gewählt, nachdem Marina Wanner (CSU/UW) sich mit der knappen Mehrheit von sieben zu sechs Stimmen als Zweite Bürgermeisterin durchgesetzt hatte.

