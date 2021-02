12:00 Uhr

Wie Königsbrunner Kinder trotz Corona-Lockdown Sport treiben

Plus Weil Amateursportler coronabedingt nicht zusammen trainieren dürfen, müssen sie erfinderisch sein. Wie beim TSV Königsbrunn die Arbeit mit den Jüngsten klappt.

Von Claudia Deeney

Die vierjährige Sophia ist eine leidenschaftliche Tänzerin. „Sie wartet die ganze Woche sehnsüchtig auf den Mittwochnachmittag“, erklärt ihre Mutter Kathrin Krause aus Königsbrunn. Pünktlich um 15.30 Uhr steht Sophia im Wohnzimmer der Familie vor dem Computer und wartet dort auf ihre Tanzlehrerin Miriam Bischof. Mit Video Kamera, Mikrofon und Musikzuschaltung kommt die 23-Jährige in Zeiten der Covid-19-Pandemie live ins Haus der Krauses, sodass auch der 2-jährige Bruder Raffi mitmachen kann, wenn er mag. An diesem Mittwoch mag er eher nicht und Sophia hat quasi eine Einzelhalbestunde das Wohnzimmer und ihre Tanzlehrerin für sich.

„Im Präsenzunterricht sind um die zehn Tanzsternchen zwischen drei und fünf Jahren dabei“, erklärt Bischof. In dieser Altersgruppe wird die digitale Alternative leider nicht ganz so gut angenommen, wie in den anderen drei Teams. Woran das im Einzelnen liegt, kann auch die junge Tanzlehrerin nicht genau sagen. Auch für sie selbst ist der Unterricht auf digitale Art nicht einfach wie sie ausführt: „Im Präsenzunterricht mache ich die Übungen vor, und sehe die jeweiligen Teilnehmer im Spiegel. Dadurch kann ich sofort korrigieren, wenn ich sehe, dass Bewegungen nicht richtig ausgeführt werden.“ Das sei via Bildschirm schwieriger.

Im zweiten Corona-Lockdown arbeitet die Königsbrunnerin digital

Trotzdem sei es immer noch besser, sich so zu treffen und zusammen zu tanzen, als gar nicht und deshalb entschied Miriam Bischof gleich zu Beginn des zweiten Lockdowns, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Seit die persönlichen Treffen im Studio des TSV Königsbrunn nicht mehr möglich sind, erfolgt der Tanzunterricht von ihrem Wohnzimmer aus und zwar zu genau an den Wochentagen und Uhrzeiten, wie im Präsenzunterricht auch.

Miriam Bischof ist staatlich ausgebildete Gymnastik- und Tanzlehrerin, sowie Sporttherapeutin. Zurzeit trainiert sie ihre vier Tanzgruppen des TSV von ihrem Wohnzimmer aus über eine digitale Plattform. Bild: Claudia Deeney

Und auch hier arbeitet die 23-Jährige, die zudem auch einen Abschluss als Sporttherapeutin hat, sorgfältig und bereitet sich dementsprechend auf die jeweiligen Unterrichtseinheiten vor. „Mir ist der gesundheitliche Aspekt ganz wichtig, mein Schwerpunkt liegt nicht auf Leistungserbringung“, so Bischof. Sie sei glücklich, wenn Kinder, Teenager und junge Menschen bei ihr lernen, Bewegung mache Spaß und sich genau deshalb bewegen.

Königsbrunner Nachwuchstänzer backen mit den Beinen Kuchen

Sophia scheint das mit ihren vier Jahren für sich schon verinnerlicht zu haben, denn sie ist eifrig und sehr konzentriert bei der Sache. Das liegt sicher auch an Bischofs Methode zum Mitmachen zu animieren. Die Sporttherapeutin arbeitet viel mit Metaphern. Sie selbst und Sophia verwandeln sich vom steifen Playmobilmännchen zum zappeligen Wackelpudding. Sie backen zusammen einen Schoko-Erdbeerkuchen, den Sophia sich gewünscht hat. Dabei sitzen die große und die kleine Sportlerin auf dem Boden und mischen die imaginären Backzutaten mit den Beinen in einer Schüssel zusammen. Der fertige Teig wird mit nach vorne gestreckten Beinen und an diesen den Oberkörper langgestreckt, mit den Armen voraus in den Ofen geschoben. So lernen Kinder ganz spielerisch zu tanzen, sich zu dehnen und die Koordination der Körperteile. In einem anderen Spiel rennt die Vierjährige los um eine gewünschte Haarbürste und den Schlafanzug zu holen und bei diesem Spiel ist Schnelligkeit der Faktor auf den es ankommt.

Beim Pippi-Langstrumpf-Lied kann man Dampf ablassen

Auch Musik setzt die Lehrerin natürlich ein. Bei der Aufgabe Musikstücke in langsame und schnelle Rhythmen einzuordnen, und sich dementsprechend zu gebärden, macht auch der zweijährige Raffi mit. Wild geht es zu beim Pippi-Langstrumpf-Lied und alle drei Tänzer lassen mal richtig Dampf ab. „Der Unterricht ist auf musikalische Früherziehung ausgelegt“, erklärt Bischof dazu. Beim Skifahren müssen die Teilnehmer erst einmal den Berg hochstapfen und beim Runterfahren in der Hocke, lernen Sophia und ihr kleiner Bruder nebenbei, wo links und rechts ist, denn alle drei legen sich mächtig in die jeweilig angesagten Kurven.

Auch bei den Älteren arbeitet Miriam Bischof noch mit Metaphern, denn wie sie sagt: „Das mögen tatsächlich auch Jugendliche noch sehr gerne, aber da gleiche ich die Sinnbilder natürlich altersgemäß entsprechend an.“ Die halbe Stunde mit Sophia und ihrem Bruder ist schnell um und zum Schluss verabschiedet sich das Mädchen mit: „Das hat richtig Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal!“

Info: Wer mitmachen mag kann sich über die Internetseite TSV-Königsbrunn.de – Sportarten: Turnen – Jazzdance oder Trainerin Bischof informieren und anmelden. Die Gruppen teilen sich auf in Altersgruppen: drei bis fünf Jahre, sechs bis neun Jahre, zehn bis 13 Jahre und 16 bis 27 Jahre. Auch wer nur in der Zeit während der Corona-Auflagen digital mitmachen möchte, ist herzlich willkommen.

