Wie Salvador Dalí die Bibel erklärt

Selten gezeigte Bilder aus dem Biblia-Sacra-Zyklus gibt es in der Bobinger Dreifaltigkeitskirche zu sehen. Ein Kunstsammler erklärt, wie sie zu verstehen sind.

Von Elmar Knöchel

Wer bei Salvador Dali zunächst an einen „etwas schrägen“ Künstler und an zerfließende Uhren denkt, der liegt sicherlich nicht falsch. Doch Dali hatte auch eine christliche Seite. Nach dem Ausscheiden aus der Gruppe surrealistischer Maler bekannte er sich zur katholischen Kirche. Um eine neue Bibelauflage zu illustrieren, malte er die Bilder der „Biblia-Sacra-Suite“. Eine Ausstellung dazu fand den Weg nach Bobingen.

Ein wichtiger Tipp aus Bad Wörishofen

Pfarrer Peter Lukas erzählte nun in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche, wie es dazu kam: „Ich war früher Pfarrer in Bad Wörishofen. Eine ehemalige Mitarbeiterin von dort rief mich an, um mir mitzuteilen, dass sie eine tolle Ausstellung hätten. Da ich solchen Projekten immer offen gegenüberstehe, waren die grundsätzlichen Dinge schnell geklärt.“ In diesem Zusammenhang bedankte er sich bei der Leiterin des Bobinger Kulturamtes, Elisabeth Morhard und Bürgermeister Bernd Müller für die Unterstützung. Denn alleine hätte die Pfarrei, hauptsächlich aus finanziellen Gründen, die Ausstellung nicht stemmen können. Bürgermeister Müller erklärte, dass es ihn freue, in so einem Fall helfen zu können. Schließlich sei eine Dali-Ausstellung, noch dazu im Jubiläumsjahr, für eine kleine Stadt wie Bobingen eine Besonderheit. Er gab zu, beim ersten Hinsehen mit den Bildern überfordert gewesen zu sein. Doch mit etwas sachkundiger Hilfe würde sich das ändern. „Die Bilder sprechen zum Betrachter. Man muss nur hinhören“, stellte Müller fest. Dann überließ er dem Kunstsammler und Initiator der Ausstellung, Pfarrer im Ruhestand Herbert Specht, das Wort.

Beschreibungen helfen dem Betrachter

Dieser war glücklich die Bilder in so einer passenden Umgebung präsentieren zu können. Er beruhigte das Publikum, dass es durchaus normal sei, wenn einem die Bedeutung der Bilder nicht sofort ins Auge springe. Dazu seien bei allen Kunstwerken, die durchweg Stationen aus der Bibel darstellen, ausführliche Beschreibungen beigefügt. Und sowohl er, als auch Pfarrer Lukas seine gerne behilflich, das Gezeigte zu interpretieren. Außerdem würden an allen Passionssontagen Andachten stattfinden, die eines der Bilder zum Gegenstand haben werden. So würden Interessierte die Möglichkeit bekommen, in die Kunstwerke, die Namen tragen wie „Flucht aus Ägypten“ oder „die blaue Madonna“, einzutauchen.

Pfarrer versteht die Sichtweise Dalis auf die Bibelszenen

Den Auftakt der Andachten machte Herbert Specht selbst. Im Gottesdienst hielt er eine anschauliche und eindrucksvolle Predigt zum Bild „Das Weinberglied und der Weinstock“. In dieser Predigt lieferte er eine komplette Auslegung und einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt Dalis. Specht erklärte zudem, warum diese Bilder selten zu sehen seien. Da Dali Geld brauchte, verkaufte er die Rechte an den Bildern. Dies führte zu einigen Wirrungen auf dem Kunstmarkt. So würden die Gemälde bis heute selten gezeigt.

Die Ausstellung in der evangelischen Kirche in Bobingen dauert noch bis zum 28. April. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, sonntags nach dem Gottesdienst oder nach Vereinbarung. Auch Führungen können über das Pfarrbüro vereinbart werden.

