Wie das Stück "Obsession" in Königsbrunn ankommt

Der Verein TheARTer zeigt das Stück „Obsession“ im Matrix. Es geht um Voyeurismus und Selbstjustiz. Dabei kommen interessante Techniken zum Einsatz.

Von Andrea Collisi

Nach ihrem Erfolg mit dem Stück „Die Qual der Wahl“ vor eineinhalb Jahren kam die Theatertruppe des Vereins TheARTer wieder in die Freizeitstätte Matrix , um das neue Stück „ Obsession “ an drei Tagen aufzuführen.

Erneut werden sowohl Bühnendarstellung sowie Filmsequenzen über Leinwand kombiniert, was beim Publikum sehr gut ankommt. Inhaltlich wird, wie der Titel schon andeutet, die Problematik der #metoo-Bewegung aufgenommen, aber nicht allein diese, sondern auch Rache und Selbstjustiz sowie gesellschaftliche Phänomene wie Fake News sowie bürgerlicher Schein und Trug . Am Ende die nüchterne und auch sehr reelle Tatsache, dass trotz zweier Toter der Kriminalfall erst einmal nicht aufgelöst werden kann und auch der Voyeur und Grapscher im scheinbar unbescholtenen Bürgergewand doch fortführen kann, „woran er sich gewöhnen könnte“.

Der Programmflyer informiert zunächst nur, dass die Hauptfigur Philip Collins bei einer Filmproduktion die Rolle und die Wohnung verloren hat und nun von einem Filmkollegen vorübergehend ein Appartement vermittelt bekommt. Diese Wohnung bietet ihm über ein Loch in der Wand die Möglichkeit, seine Nachbarin im Schlafzimmer zu beobachten, was ihm zunächst Amüsement, später aber auch Bedrängnis bereitet, da diese immer wieder von einem Psychopathen bedrängt wird.

Theater Königsbrunn: Ein Guckloch in der Wand

In der ersten Spielszene erfährt der Zuschauer dann, dass Collins die Arbeit verloren hat, weil er eine Kollegin begrapscht haben soll, was dieser jedoch heftig bestreitet. Unterstrichen wird dies auch in Spielauftritten und Dialogen mit anderen Figuren, ob Kriminalbeamte oder Schwester. Im Folgenden wird man mehr und mehr in die Doppelrolle des scheinbar Unbescholtenen versetzt, der bei jeder Gelegenheit in das Guckloch schaut. Die Ereignisse überschlagen sich, was die Dramatik im nachbarlichen Schlafzimmer betrifft, es scheint, sie wird ermordet.

Das Publikum wird zum Voyeur

Das Publikum wird zusammen mit der Hauptfigur durch das Guckloch zum Voyeur. Alles, was er sieht, wird im Film über die Leinwand übertragen. Anschließend wird auf der Bühne die Handlung weitergeführt und schnell merkt man, bei fast jeder Figur ist was Brüchiges, da stimmt irgendetwas nicht. Man war ja schon irritiert über das Loch in der Wand und die Nachbarin im Negligé, man registriert zweideutige Andeutungen des Hausmeisters, der die Heizung repariert, erkennt Widersprüche auch im Spiel der Schwester, die einerseits in Fürsorge, aber auch voller Zweifel über den Charakter ihres Bruders ist und am Ende zum Opfer wird.

Aufgelöst wird erst gegen Ende, dass Collins in die Falle gelockt wurde und die Szenen im Schlafzimmer der Nachbarin Fake waren und Teil eines Racheakts seines vermeintlichen Freundes Jack, der wiederum der Geliebte der begrapschten Schauspielerin ist. Dass die Selbstjustiz eskaliert und zwei Tote zur Folge hat, ist etwas, was durchaus nicht übertrieben wirkt, weil das Ganze als Thriller sehr überzeugend angelegt ist.

Der gesellschaftliche Spiegel wird in zwei großen Spielakten mit jeweils dicht und schnell gespielten Handlungssequenzen sowohl auf der Bühne wie an der Leinwand für den Zuschauer spannend aufgemacht, von einer 20-minütigen Pause unterbrochen. Und obwohl es sich bei dem Genre um einen Thriller handelt, bei dem auch bedrängende Bilder und nackte Wahrheiten um verklemmte Sexualität und ihre Folgen ungeschönt dargestellt werden, sind auch unterhaltsame Elemente oder Dialoge vorhanden.

Viel Applaus für das 13-köpfige Team

Begeistert äußern sich beispielsweise Günther Nachtmann und Christina Ammerstorfer, die für die Aufführung extra aus Niederbayern anreisten: „Das war kurzweilig und spannend und die Darsteller unwahrscheinlich treffend besetzt, die Anreise hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ Aber auch für eine Arbeitskollegin von Autor Tobias Hilgers , der bei der Regierung von Schwaben arbeitet, war das Stück sehr überzeugend. Sie bemerkte zudem: „Die bekannte Kreativität meines Kollegen kam hier auch wieder zum Tragen.“ Tatsächlich überzeugte die 13-köpfige enthusiastische Truppe um Autor und Regisseur Tobias Hilgers in ihrem Spiel und erhielt lang anhaltenden Applaus.

