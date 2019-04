vor 9 Min.

Wie der Arzt zum Jagdausflug kommt

Bauerntheater zeigt ein neues Stück

Das Königsbrunner Bauerntheater fiebert der Premiere seines neuen Stücks entgegen. Am Freitag, 5. April, führt die Truppe im Pfarrsaal Zur Göttlichen Vorsehung zum ersten Mal das Stück auf: „Waidmannsheil, Herr Doktor.“

Die Handlung: Unterberg hat endlich wieder einen Allgemeinarzt. Dr. Friedemann Hilfreich (Gerhard Grüßhaber) ist nicht mehr ganz jung, aber schon noch einige Jahre brauchbar. Seine Leidenschaft fürs Jagen hat ihn aufs Land gelockt, leider ist er kein sonderlich erfolgreicher Jäger.

Hocherfreut ist er über eine Einladung zu einem mehrtägigen Jagdausflug, seine Frau Marianne (Monika Liebing) wird damit jedoch nicht einverstanden sein, die Praxis nach nur einem Monat für vier Tage zu schließen. Ihr geht es wie ihrem Mann. Sie hat eine Einladung für einen Wellnessaufenthalt. Friedemann hat dafür kein Verständnis.

Überraschend taucht Bastian (Jürgen Klingler) auf, Sohn eines Freundes von Friedemann. Er scheint die Lösung zu sein. Der junge Mann übernimmt widerwillig die Vertretung in der Praxis. Eine mannstolle Russin (Susanne Hoppmann) und eine dem Alkohol zugewandte Gundula (Claudia Egetemair) nebst einem sonderbaren, in „Schwarz gekleideten“ Mann (Bernd Neueder) sowie eine frühere Freundin (Larissa Kovacs) vervollständigen die Patientenkartei. Auch ein sonderbarer Beamtentyp (Benjamin Martin) und die Schwiegereltern Gerlinde und Max Grandl (Jutta Steinberger und Klaus Wohanka) von Friedemann platzen unverhofft ins Haus und sorgen so beim Arzt und seiner Sprechstundenhilfe Lilli (Liane Meßner) für Stress. Regie führt Heinrich Widmann, Souffleuse ist Heike Pfaff.

Aufgeführt wird das Stück am Freitag und Samstag, 5./6. April, sowie am Freitag und Samstag, 12./13. April, Beginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene sieben Euro und drei Euro für Kinder. Restkarten gibt es noch bei Klaus Wohanka, Tel. 08231/7728. (AZ)

