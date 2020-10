vor 50 Min.

Wie der Königsbrunner Kulturbetrieb trotz Pandemie wieder auflebt

Plus Seit August läuft das coronabedingt heruntergefahrene Kulturleben in Königsbrunn wieder an. Für die nächsten Monate sind einige Veranstaltungen geplant.

Von Claudia Deeney

"Wieder Leben in die Bude bringen", das ist das Ziel, das Bürgermeister Franz Feigl zusammen mit Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek, Kathrin Jörg (Leiterin der Stadtbücherei) und Susanne Lorenz (Stadtarchivarin) für die nächsten Wochen ausgab. Gemeinsam stellten sie das Herbst-/Winter-Kulturprogramm vor und gaben damit offiziell den Startschuss für eine ganze Reihe von interessanten Events.

Der Herunterfahren auch des kulturellen Lebens habe gezeigt, dass der Mensch ein soziales Wesen sei, das sich gerne trifft, um zusammen Kultur zu erleben, sagt Feigl: "Wird der Mensch ausgebremst, dann wird er ungut." Damit das ein Ende hat und die Bürger aus Königsbrunn und Umgebung nicht völlig verärgert werden, hat das Kulturbüro zusammen mit der Stadtbücherei und dem Stadtarchiv alles getan, um ein gelungenes Programm auf den Weg zu bringen.

Königsbrunner müssen sich für die Veranstaltungen anmelden

Schön und fein, wie der Bürgermeister es lobt. Leider aber auch jeweils im kleineren Rahmen als bisher gewohnt, aus den hinreichend bekannten Gründen: Immer noch der Pandemie geschuldet müssten Sicherheitsregeln eingehalten werden. „Deshalb müssen sich nach wie vor alle interessierten Besucher im Vorfeld beim Kulturbüro oder gegebenenfalls der Stadtbücherei anmelden“, erklärt Rebecca Ribarek.

Das neue Leporello umschreibt die einzelnen Events informativ und ist vor dem Kulturbüro-Eingang erhältlich. Den Auftakt macht eine Ausstellung, die derzeit schon während der Öffnungszeiten im Rathaus zu besichtigen ist. Unter dem Motto "Aquarell trifft Kalligrafie" haben die beiden Künstlerinnen Ursula Rost und Edeltraut Burger ihre "Träumereien" malerisch und mit Text in Szene gesetzt. Bis zum 27. Oktober können sich Besucher selbst ein Bild machen.

Hoch erotische Lesung in der Stadtbücherei Königsbrunn

"Ins Dunkel geboren", ist eine Lesung mit Brigitte Diefenthaler. Die Autorin ist Königsbrunnerin und liest aus ihrem Buch in der Stadtbücherei. Dort findet im November auch eine Lesung der etwas anderen Art statt, wie Kathrin Jörg (Leiterin der Stadtbücherei) augenzwinkernd ankündigt: „Eine Lesung bei der es hoch erotisch zugehen wird“. Stefan Schael wird als Vorleser eine Zusammenstellung von Lyrik und Prosa präsentieren, auf die das Publikum gespannt sein darf.

Eine weitere Örtlichkeit, die sich aufgrund ihrer Größe und den momentanen Regeln eignet, ist der Informationspavillon 955. Dort macht Wolfgang Niederzoll den Auftakt mit "Die schönsten Bilder aus sechs Jakobswegen": "Weil seine Events zum Thema Jakobsweg immer gleich ausgebucht sind, haben wir dieses Mal zwei Termine im Angebot", erklärt Ribarek und freut sich auch, mitteilen zu können, dass der Königsbrunner Campus weitergehen wird. Unter dem Thema "Faire Optimierung im Internet der Dinge?", hält Alexander Schiendorfer eine populärwissenschaftliche Ringvorlesung.

Historische Modenschau und Geschichten aus dem Axel-Springer-Archiv

Die gewünschte Vielfalt ergänzt im November eine historische Modenschau. Von der Antike bis in die Neuzeit zeigen Models selbst angefertigte Gewänder, Accessoires und Ausrüstungsgegenstände des Ehepaares Renate und Markus Koppenberger.

Kultur in Königsbrunn: Die Termine in der Übersicht 1 / 8 Zurück Vorwärts 18.10. – 27.10.: Aquarell trifft Kalligrafie - Ausstellung im Kunstkarree, Rathausfoyer – zu den normalen Öffnungszeiten des Rathauses – eine Anmeldung ist nicht nötig

7.10., 19 Uhr: "Ins Dunkel geboren" - Lesung mit Brigitte Diefenthaler, Eintritt 5 Euro, Stadtbücherei, Schwabenstraße 43

19.10. oder 23.10., 19 Uhr: Die schönsten Bilder aus sechs Jakobswegen mit Wolfgang Niederzoll, Eintritt frei, Informationspavillon 955, Alter Postweg 1

29.10., 19 Uhr: Königsbrunner Campus – Faire Optimierung im Internet der Dinge? Populärwissenschaftliche Ringvorlesungmit Alexander Schiendorfer, Informationspavillon 955

30.10., 19 Uhr: "75 Jahre Kriegsende – Schicksale aus Königsbrunn" Ausstellungseröffnung mit Vortrag von Susanne Lorenz im Kunstkarree, Rathausfoyer. Die Ausstellung kann vom 2.11. bis 23.11. während der Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden – eine Anmeldung ist nicht nötig.

13.11., 19 Uhr: Historische Modenschau, moderiert von Renate und Markus Koppenberger, Informationspavillon 955

18.11., 19 Uhr: "Oh, hebe an, dein duftig Röcklein" – Lesung mit Stefan Schael, Eintritt 5 Euro, Stadtbücherei

27.11., 19 Uhr: 9. Königsbrunner Archivherbst– „Fake-News“, Geschichten aus dem Unternehmensarchiv Axel Springer SE, Vortragvon Lars-Broder Keil, Eintritt 5 Euro, Informationspavillon 955

Eine lieb gewonnene Veranstaltung ist der Königsbrunner Archivherbst, den Stadtarchivarin Susanne Lorenz zum neunten Mal organisiert. "Fake-News machen Geschichte – Geschichten aus dem Unternehmerarchiv Axel-Springer-SE" lautet das Thema, referiert von Lars-Broder Keil.

Königsbrunner erzählen ihre Erinnerungen ans Ende des Zweiten Weltkrieges

Ein bedeutsames Jubiläum begeht Königsbrunn auf historische Art und Weise: "75 Jahre Kriegsende: Schicksale aus Königsbrunn". Susanne Lorenz hat Zeitzeugen interviewt, weil im Stadtarchiv keine genauen Aufzeichnungen aus der Zeit vorhanden sind. Aus den Film- und Tonaufnahmen entstand in Zusammenarbeit mit dem Matrix (Jugendzentrum) ein Film, mit teils sehr persönlichen Schilderungen aus der Zeit von Weihnachten 1944 bis Sommer 1945.

Dazu gibt es im Kunstkarree des Königsbrunner Rathauses eine Gedenkausstellung unter dem Titel "Schicksale aus Königsbrunn“. Zur Ausstellungseröffnung am 30. Oktober wird Lorenz einen Vortrag halten. Die Ausstellung selbst ist vom 2. bis 23. November während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen